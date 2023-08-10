«Динамо» М — «Автомобилист». Никита Гусев — особенный хоккеист

Экс-хоккеист СКА в последней встрече оформил дубль и отдал результативную передачу. Ожиганов подтверждает, что он один из лучших.

11 августа состоится матч Кубка Республики Башкортостан «Динамо» М — «Автомобилист». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.00. Шансы екатеринбуржцев оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» М — «Автомобилист» 11 августа 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Динамо» М — «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Если первыми забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.74. Если первую шайбу забросят екатеринбуржцы, зайдёт коэффициент 1.97. Ставки на то, что каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы, принимаются в «Фонбет» за 1.75, а всем зарегистрировавшимся дарят фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Динамо» М — «Автомобилист» (11.08.2023)

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан 11 августа 2023, пятница. 13:00 МСК Динамо М Москва Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся не так много времени до старта нового сезона КХЛ. Команды начали подготовку, участвуя в предсезонных турнирах и товарищеских встречах. Например, в Уфе проходит Кубок Республики Башкортостан. 11 августа в одном из матчей «Динамо» Москва будет играть с «Автомобилистом» на «Уфа-Арене». Начало встречи не ранее 13:00 мск.

В минувшем сезоне бело-голубые заняли пятое место в таблице Западной конференции, попав в плей-офф на «Торпедо». Однако ничем хорошим встреча с командой Ларионова для «Динамо» не обернулась. Подопечные Кудашова потерпели поражение в серии со счётом 2-4. Главный тренер сохранил работу, а в межсезонье получил мощное усиление.

Роман Ротенберг: без России ИИХФ станет банкротом.

Из СКА состав «Динамо» пополнили такие известные хоккеисты, как Игорь Ожиганов и Никита Гусев. Защитник и нападающий должны помочь Кудашову в борьбе за высокие места, а может быть, даже в плей-офф. Также в московский клуб перешли Седрик Пакетт и Егор Петухов. На днях было объявлено о продлении контракта с О’Деллом. Защитник Бреннан Менелл получил российское спортивное гражданство. Теперь он не будет считаться легионером.

Перед стартом Кубка Республики Башкортостан «Динамо» провело товарищескую встречу со «Спартаком», потерпев поражение со счётом 1:3. Гусев и Ожиганов участвовали в той игре, находясь во втором звене. Однако плодов это не принесло. После матча Кудашов высказал правильное мнение, что это проверочные игры, которые предназначены для тренеров.

«Автомобилист» закончил прошлый сезон на четвёртом месте Восточной конференции, попав в плей-офф на «Металлург». Екатеринбургский клуб оказался не готов к такому мощному сопернику, проиграв со счётом 3-4 в серии. Причём по ходу регулярного сезона команда выглядела отлично.

Овечкин: на Зарипова всегда можно было положиться.

Николай Заварухин остался в должности главного тренера и готовит клуб к предстоящему розыгрышу. «Авто» постарался сохранить почти весь основной состав. Остался лучший бомбардир клуба Да Коста, набравший в минувшем сезоне 55 очков, а также второй лучший снайпер КХЛ Брукс Мэйсек – 36 заброшенных шайб. В «Амур» перешёл Игорь Бобков, а Юхан Маттссон стал голкипером СКА.

Интересно, что в ответ на вратарскую позицию были подписаны Евгений Аликин («Амур») и Владимир Сартаков (ЦСК ВВС). Также стоит отдельно выделить переход в «Автомобилист» бывшего защитника «Локомотива» Максима Осипова.

Екатеринбуржцы провели пока только одну встречу в межсезонье. В матче Кубка Республики Башкортостан они потерпели поражение от «Металлурга» со счётом 2:3. Интересно, что до 50-й минуты команда уступала – 0:3, но затем реализовала два большинства подряд. Забивали Максим Денежкин и Денис Баранцев.

Стефан Да Коста рассказал о больших нагрузка в зале и на льду. Видимо, у Заварухина своя система подготовки к новому сезону. Его подопечные позже остальных начали участвовать в контрольных матчах. Сам тренер отметил, что произошло это потому, что команда пережила большие нагрузки, и сейчас хоккеисты отходят от них. Думается, в следующей игре они будут свежее.

«Динамо» тоже провело один матч в предсезонном турнире, но закончило его победой над «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2. Гусев продемонстрировал невероятную форму, оформив дубль и сделав одну результативную передачу. В свою очередь, Ожиганов забросил шайбу и отдал один ассист. Видимо, эти хоккеисты сделают бело-голубых сильнее. Такому усилению рад даже легендарный защитник клуба Виталий Давыдов.

Ковальчук: если легионеры будут играть за сборную России, это станет проблемой.

Он отметил, что у него есть повод для оптимизма, ведь «Динамо» провело отличную селекцию и усилилось такими классными хоккеистами, как Гусев, Ожиганов, а ещё Морозов и Пыленков. Также он отметил нововведения в подготовку и тренировки Кудашова. По словам легенды клуба, подход тренера стал более современным.

С таким мощным усилением, положительным настроем вокруг «Динамо» и новым тренерским подходом есть поводы верить в победу московской команды. Если в начале предсезонной подготовки Гусев и Ожиганов отмалчивались, то в последней встрече с «Салаватом Юлаевым» стали главными героями, на двоих забросив три шайбы и сделав два ассиста. Также выделился Уил Джордан (2+1). Рекомендуем сделать ставку на победу бело-голубых за 2.00 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» М — «Автомобилист» 11 августа 2023 года

«Автомобилист» пока в раскачке, он только входит в ритм, а хоккеисты устали от больших физических нагрузок. Им потребуется время, чтобы восстановиться. У «Динамо» всё гораздо лучше. Хоккеисты показали классный матч с «Салаватом Юлаевым», Гусев оформил дубль, были хороши Джордан и Ожиганов. Мы считаем, что бело-голубые будут ближе к победе. На это указывают все факты. Ставки на победу «Динамо» в «Фонбет» принимают за 2.00, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Динамо» за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

Александр Овечкин рассказал о трудностях в подготовке к новому сезону НХЛ.

Канадский нападающий СКА Лайпсик чувствует себя частью российской культуры.

Американский защитник «Динамо» Менелл получил российское спортивное гражданство.

Кожевников оценил вероятность ухода Овечкина из «Вашингтона».