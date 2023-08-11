«Атлетик» — «Реал». Нужно искать замену Куртуа и Бензема

12 августа состоится матч 1-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал». Начало — в 22:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: коэффициент на их победу составляет 2.16, а на хозяев можно поставить за 3.40. Ставки на ничью принимают за 3.60.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетик» — «Реал» 12 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Атлетик» — «Реал» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.00. Ставку на победу «сливочных» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 8.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на 1-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал» (12.08.2023)

В субботу вечером «Атлетик» принимает на «Сан-Мамес» мадридский «Реал». Обе команды стремятся начать новый сезон Ла Лиги с победы.

Баски в прошлом сезоне заняли восьмое место в чемпионате Испании, отстав всего на два очка от зоны еврокубков.

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В этом сезоне «Атлетик» намерен улучшить свой результат и претендовать на одно из престижных мест. Однако его предсезонная кампания прошла не лучшим образом. Баски не выиграли ни одного из последних четырёх матчей и одержали лишь одну победу из шести встреч.

В прошлом сезоне «львы» могли бы претендовать на место в Лиге конференций, если бы не плохая форма в концовке. Из восьми последних игр Ла Лиги «Атлетик» выиграл только один раз.

«Реал», занявший второе место в прошлом сезоне, отстал от «Барселоны» на 10 очков. На этот раз «сливочные» своего не упустят и со старта нового розыгрыша заявят о себе.

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В предсезонном сборе команда Карло Анчелотти выступала с переменным успехом: мадридцы обыграли «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), но при этом уступили «Барселоне» (0:3) и «Ювентусу» (1:3).

Минувший розыгрыш Примеры «Реал» закончил не совсем удачно, хотя и выиграл три из пяти последних встреч. Однако на выезде «сливочные» в концовке выступали не лучшим образом, проиграв три из четырёх матчей.

После ухода Бензема в «Аль-Иттихад» мадридцам срочно нужно найти ему замену. Трансферы, которые были совершены в межсезонье, не совсем то, что нужно «Реалу». По-прежнему в подвешенном состоянии остаётся ситуация с Мбаппе – будет он в составе «сливочных» или останется в «ПСЖ». Плюс ужасную травму получил Тибо Куртуа, а достойной замены нет. Переход де Хеа заблокировал сам Анчелотти.

В таком состоянии вряд ли «Реал» может рассчитывать на победу в матче с крепкими басками. Мы считаем, что эта встреча может закончиться вничью. Ставки на этот исход принимаются в «Фонбет» с коэффициентом 3.60. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья за 3.60.

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