«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Малком позлит Роналду

Криштиану не любит, когда его команда проигрывает, и может выплеснуть эмоции. Экс-футболист «Зенита» его точно расстроит.

12 августа состоится матч финала Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Шансы «Аль-Насра» оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 12 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (12.08.2023)

Пришло время для финального матча Кубка арабских чемпионов. Команды проделали сложный путь, звёзды мирового уровня успели ближе познакомиться со своими новыми клубами, а кто-то уже забивал голы. Заключительный матч турнира свёл двух очень интересных соперников. «Аль-Хиляль» будет играть с «Аль-Насром» на стадионе «Кинг Фахд Спорт Сити» 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

Команда из Эр-Рияда вернула на пост главного тренера Жорже Жезуша, который в 2018 году вместе с клубом выигрывал Суперкубок Саудовской Аравии. За ним последовал целый ряд трансферов, направленных на усиление состава. Агенты эффективно поработали над контрактами с новыми футболистами. В «Аль-Хиляль» перешли такие игроки, как Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Малком.

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Переход бразильца из «Зенита» стал полной неожиданностью. За него саудовцы заплатили € 60 млн. Это не только рекордный трансфер в истории РПЛ, но и самый дорогостоящий в этом сезоне для Саудовской Аравии. Многим командам звёзды достались бесплатно, в качестве свободных агентов. За Малкома пришлось заплатить крупную сумму.

«Аль-Наср» тоже возглавляет португалец – Луиш Каштру. С ним комфортнее работать Криштиану Роналду, который выступает за команду с прошлого сезона. Если в минувшем розыгрыше у него не было должной конкуренции, то теперь придётся выкладываться на все 100%, чтобы не отставать от того же Бензема. В помощь Криштиану руководство «рыцарей Неджда» подписало Садио Мане, Секо Фофана, Марсело Брозовича и Алекса Теллеса.

«Аль-Хиляль» с небольшими трудностями прошёл групповой этап турнира, выиграв у «Видада» (2:1), сыграв вничью с «Аль-Ахли» из Триполи (0:0) и уступив «Аль-Садду» (2:3). Во встрече 1/8 финала с «Аль-Иттихадом» дебютировал Малком. Бразилец вышел на замену при счёте 2:1 в пользу его клуба и забил третий мяч. Затем пенальти не реализовал Бензема, и подопечные Жезуша прошли дальше.

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В полуфинале команда встретилась с «Аль-Шабабом» и забила ранний гол на девятой минуте, но затем произошла неприятная ситуация. В одном из эпизодов футболист «Аль-Хиляля» получил удаление и клуб остался в меньшинстве. Правда, это не помешало в концовке первого тайма Малкому увеличить преимущество в счёте до двух мячей. Соперник сумел отыграть всего один гол, но в добавленное ко встрече время пропустил третий. В итоге победа – 3:1.

«Аль-Наср» тоже с трудом прошёл групповой этап Кубка арабских чемпионов, дважды сыграв вничью – с «Аль-Шабабом» (0:0) и «Замалеком» (1:1), а также одержав победу над «Монастиром» — 4:1. Роналду за этот промежуток времени забил два мяча. Один из них спас ничейный результат для клуба.

В первой игре плей-офф «рыцари Неджда» победили «Раджа Касабланку» — 3:1. Один из мячей записал на свой счёт португалец. Интересно, что соперник играл не хуже, а местами даже лучше. Непростой получилась встреча в полуфинале с «Аль-Шортой». «Аль-Наср» открыл счёт ещё в первом тайме, но гол был отменён из-за офсайда. Команда доминировала и часто выходила к воротам, но реализовать свои моменты не могла.

Во второй половине матча в ворота «Аль-Шорты» судья поставил 11-метровый, который реализовал Роналду. Этот гол стал победным и позволил «Аль-Насру» выйти в финал, где его поджидает куда более опасный соперник. Радует, что Криштиану взбодрился после неудачной серии и забивает в четырёх играх подряд, но ровно по голу.

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У «Аль-Хиляля» есть Малком, который может раскрыть свой потенциал, конкурируя со звёздами мирового футбола. У экс-футболиста «Зенита» будет огромная мотивация забить и выглядеть не хуже Роналду. Мы предлагаем поставить на то, что Малком забьёт, за 2.90, но хватит ли этого гола для победы? Не факт!

Прогноз и ставки на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 12 августа 2023 года

Пришло время для финала Кубка арабских чемпионов. «Аль-Хиляль» здорово усилил состав этим летом. Экс-футболист «Зенита» Малком с ходу влился в сезон и ритм Саудовской Аравии, забивая в двух матчах подряд. За «Аль-Наср» выступает Роналду, который отличился в четырёх встречах кряду. У Малкома появился шанс играть на одном уровне со звёздами мирового футбола, и он его не упустит. Учитывая имеющиеся недочёты у «рыцарей Неджда» в защите, рекомендуем взять гол бразильца с коэффициентом 2.90.

Ставка: Малком забьёт за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 6.40.

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