«Монпелье» — «Гавр». У Далера Кузяева всё сложится, но позже

13 августа состоится матч 1-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Гавр». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «паладинам». Поставить на победу «Монпелье» можно с коэффициентом 2.03, а шансы «Гавра» оценены в 4.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Гавр» 13 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монпелье» — «Гавр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.75. Если забьют «паладины», сыграет коэффициент 1.24. Гол тёмно-синих доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Гавр» (13.08.2023)

Матч 1-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» — «Гавр» состоится 13 августа в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон». Клеман Тюрпен в 16:00 мск даст стартовый свисток.

Результаты «Монпелье» в прошлом сезоне можно разделить на до и после. В первой половине розыгрыша Оливье Далль'Оглио и Ромен Пито не оправдали ожиданий руководства клуба. После затратной трансферной кампании «паладины» не смогли включиться в борьбу за место в зоне еврокубков или хотя бы выдать беспроигрышную серию продолжительностью более двух матчей.

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Всё изменилось после назначения Мишеля Дер Закаряна. Под началом 60-летнего специалиста «паладины» набрали 30 очков из 48 возможных, победили в девяти встречах и трижды сыграли вничью. В итоге они завершили сезон на 12-й строчке турнирной таблицы.

«Монпелье» под началом Закаряна прибавил в надёжности защиты и повысил производительность. В последних 16 матчах Лиги 1 команда пропустила лишь 17 голов и семь раз сохранила ворота сухими, а в ответ футболисты забили 34 мяча. В итоге «паладины» завершили сезон с шестым показателем результативности. 20-летний форвард Элье Ваи поучаствовал почти в половине голов команды.

В контрольных матчах «Монпелье» продемонстрировал достойные результаты — победил «Тулузу» (3:1) и «Алес» (2:1), а также сыграл вничью с «Клермоном» (1:1) и «Боруссией» М (2:2), но уступил «Ницце» (0:1), пропустив гол на 82-й минуте.

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«Гавр» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионство в Лиге 2 и спустя 14 лет вернулся в элитный дивизион. Подопечные Луки Элснера завершили сезон с лучшим показателем надёжности. Возможно, именно за счёт этого игрового аспекта тёмно-синие смогут закрепиться в Лиге 1 или даже стать авторами сенсации.

Летом «Гавр» активно работал над усилением состава. Команду пополнили ряд футболистов, в том числе экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Россиянин присоединился к тёмно-синим на правах свободного агента, но при этом является самым дорогим игроком в составе. К его игре повышенные запросы и ожидания.

Далер дебютировал в составе «Гавра» в матче с «ПСЖ» (0:2), выйдя на поле после перерыва. Уже в следующих контрольных встречах с «Лиллем» (2:3), «Лорьяном» (0:2), «Клермоном» (0:1) он выходил в старте и отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

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«Монпелье» превосходит «Гавр» в опыте и классе. Если взять во внимание игровой прогресс «паладинов» после назначения Мишеля Дер Закаряна, то им по силам включиться в борьбу за место в зоне еврокубков. В домашнем матче с новичком Лиги 1 они не должны испытывать проблем. Рекомендуем ставку на победу «Монпелье» за 2.03.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Гавр» 13 августа 2023 года

«Монпелье» – сильный соперник, особенно дома. «Гавр» провёл хороший сезон в Лиге 2, но, судя по результатам предсезонки, ещё не готов к конкурентной борьбе в Лиге 1, несмотря на качественную трансферную кампанию. Далеру Кузяеву нужно время, чтобы адаптироваться к новым футбольным реалиям. Отсюда ставка на победу «Монпелье» за 2.03.

Ставка: победа «Монпелье» за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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