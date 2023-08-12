«Брентфорд» — «Тоттенхэм». С Гарри Кейном ушла целая эпоха

13 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Начало — в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: коэффициент на победу «пчёл» составляет 2.65, а на «шпор» можно поставить за 2.55. Ставки на ничью принимают за 3.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 13 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.20. Ставку на ничью с точным счётом 1:1 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Тоттенхэм» (13.08.2023)

13 августа в английской Премьер-лиге состоятся два матча, в том числе встреча между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом». Матч пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». В прошлом сезоне хозяева поля заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 59 очков, а гости заняли восьмую строчку с 60 очками.

В этом сезоне «пчёлы» будут стремиться к очередному финишу в верхней половине таблицы. Команда сыграет в 1-м туре АПЛ после ничьей в товарищеской встрече с «Лиллем» (0:0).

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Всего «Брентфорд» провёл пять контрольных матчей и не выиграл ни одного. Он начал с ничьей с «Борхэм Вуд» (1:1), а затем потерпел поражение от «Фулхэма» (2:3) и «Брайтона» (0:2), а также сыграл вничью с «Астон Виллой» (3:3).

Прошлый сезон в Премьер-лиге «пчёлы» завершили уверенно, выиграв пять из шести последних встреч. Победы были одержаны над «Ноттингем Форест», «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» дома, а также над «Челси» и «Тоттенхэмом» на выезде. Единственное поражение потерпел клуб от «Ливерпуля» в гостях.

Тенденции показывают, что «Брентфорд» не проигрывает 14 из 15 последних домашних матчей АПЛ. Он забивал не менее одного гола в каждой из 13 встреч чемпионата на своём поле.

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«Тоттенхэм» едет в гости, проиграв последний матч «Барселоне» со счётом 2:4. Каталонцы забили всего через три минуты после стартового свистка, но «шпоры» ответили двумя голами в течение 12 минут и повели в счёте к перерыву.

Во втором тайме «Барселона» забила три гола за последние девять минут матча и одержала победу. Поражение от сине-гранатовых стало для «Тоттенхэма» вторым в предсезонке после проигрыша «Вест Хэму» (2:3).

Тем не менее подопечные Постекоглу одержали две победы — над «Лионом» и донецким «Шахтёром». Сезон-2022/2023 АПЛ «шпоры» завершили, выиграв две из восьми встреч. Они обыграли дома «Кристал Пэлас» и на выезде «Лидс».

Тенденции показывают, что «Тоттенхэм» выиграл только один из последних восьми выездных матчей в Премьер-лиге, и обе команды забили в каждой из последних шести игр в гостях.

«Брентфорд» остался без отстранённого от игры нападающего Айвана Тони, а также есть сомнения по поводу физической готовности Фрэнка Ониики и Брайана Мбемо.

У «Тоттенхэма» отсутствует травмированный Райан Сесеньон, а также есть сомнения в готовности вратарей Уго Льориса и Фрейзера Форстера. Также официально было объявлено о трансфере Гарри Кейна – теперь он футболист «Баварии». Сможет ли Постекоглу изменить судьбу «шпор» без легенды клуба?

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Для тренера «Тоттенхэма» это будет сложный старт. «Брентфорд» хорошо выступает дома и способен удивить даже такой опытный состав, как у «шпор». Плюс, многие в Лондоне будут шокированы новостью о переходе Гарри Кейна в «Баварию». Предлагаем поставить на победу «пчёл» за 2.65 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Брентфорда» за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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