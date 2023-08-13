«Алания» — «Торпедо». Василенко укажет Клотету на ошибки

14 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Алания» — «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу владикавказцев можно с коэффициентом 2.12. Успех москвичей оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Торпедо» 14 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Первой лиги «Алания» — «Торпедо» (14.08.2023)

Стремительно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. На 14 августа запланирована игра, которая закроет программу 5-го тура. На стадионе «Ахмат-Арена» померяются силами «Алания» и «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Алания» в четырёх матчах нового сезона Первой лиги сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1), победила «Нефтехимик» (1:0) и «КАМАЗ» (2:0), а также уступила лидирующему «Акрону» (0:1), на выезде. Она занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Во всех этих матчах подопечные Олега Василенко продемонстрировали очень дисциплинированный футбол. Во всех играх, за исключением встречи с «Акроном», они выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов. Единственное, что плохо — у них пока что не лучшим образом обстоят дела с реализацией.

Сказался на результативности красно-жёлтых уход одного из лучших бомбардиров команды — Артура Галояна. Полузащитник перебрался в состав «Балтики». Приобретённые летом новички пока что не компенсируют его уход. Лишь приобретённый у «Факела» Валерий Царукян отметился полезным действием за четыре матча. Он заработал 11-метровый удар в игре с «КАМАЗом».

Впрочем, это всего лишь временные трудности, с которыми Олегу Василенко по силам справиться. По итогам минувшего сезона его подопечные заняли третье место в турнирной таблице Первой лиги. Несмотря на известия о недопуске в стыки за право выйти в РПЛ, за последние девять туров они не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом всего три.

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«Торпедо» завершило минувший сезон далеко не так воодушевляюще, как «Алания». По его итогам автозаводцы вылетели в Первую лигу, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ. За 30 туров они одержали только три победы и четыре раза сыграли вничью.

Летом московский клуб изменился. Он расстался чуть ли не с половиной состава. Зато был приобретён ряд футболистов из РПЛ, в частности игроки «Краснодара» — Сергей Бородин и Ираклий Манелов, а также опытный нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз и полузащитник «Динамо» Владимир Москвичёв.

Казалось бы, чёрно-белые неплохо усилились. Однако в четырёх матчах нового сезона Первой лиги они обыграли лишь пережившее смену главного тренера махачкалинское «Динамо» (2:0), располагающееся в нижней части турнирной таблицы, и «Химки» (2:1). Причём победный гол красно-чёрным забили лишь в компенсированное ко второму тайму время.

После этого автозаводцы потеряли очки в матчах с «Черноморцем» (1:1) и уступили «Соколу» (0:1). Любопытно, что в обоих случаях клуб из Москвы играл на домашнем стадионе. К Жозепу Клотету становится всё больше вопросов.

Испанский специалист не сумел спасти «Торпедо» от вылета в Первую лигу и, несмотря на мощные усиления, не справляется со своими обязанностями в новом сезоне. На сборах автозаводцы смотрелись неплохо, но в официальных матчах вскрылся ряд проблем как в защите, так и в атаке.

Поставить на победу владикавказцев в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. За 17 туров в минувшем сезоне дома они потерпели всего лишь два поражения. Красно-жёлтые уже привыкли выступать на «Ахмат-Арене» в Грозном. Для них этот стадион стал как второй домашний.

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У автозаводцев есть ряд нерешённых задач. Новобранцы толком не освоились, а атакующая схема Клотета далеко не всегда приносит плоды. Чёрно-белые наверняка навяжут борьбу владикавказцам, но отнять очки вряд ли получится. В последней официальной очной встрече, которая также проходила в Грозном, красно-жёлтые одержали разгромную победу со счётом 5:1. Думается, выиграют они и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Торпедо» 14 августа 2023 года

«Алания» гораздо лучше закончила минувший сезон и предпочтительнее смотрится в текущем. Клуб из Владикавказа постепенно прогрессирует под руководством Василенко, преодолевая трудности. На «Ахмат-Арене» он наверняка обыграет пока что не нашедшее себя «Торпедо». Автозаводцы собрали неплохой состав, но у Клотета не получается встроить новичков в команду и наладить комбинационную игру.

Ставка: победа «Алании» за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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