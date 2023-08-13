«Аль-Раед» — «Аль-Иттихад». Карим Бензема откроет новую страницу в истории

14 августа состоится матч 1-го тура Про-Лиги Саудовской Аравии «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Шансы «Аль-Раеда» оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» 14 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» (14.08.2023)

Стартует новый сезон Про-Лиги Саудовской Аравии. Многие могут счесть его более интересным событием, чем некоторые европейские чемпионаты. Всё дело в большом притоке звёздных футболистов. Причём заинтересовать саудовцам удалось всех, даже российских болельщиков, совершив трансфер Малкома из «Зенита». В одном из матчей 1-го тура «Аль-Раед» будет принимать «Аль-Иттихад».

Хозяева поля ничем особенным не отличаются, а их трансферная кампания в это межсезонье не была столь яркой, как у соперника. Команда в минувшем розыгрыше заняла 10-е место, опередив зону вылета всего на четыре очка. Клуб одержал победы только в 9 из 30 встреч, потерпев поражение 14 раз. Лучшим бомбардиром «Аль-Раеда» стал Мохамед Фоузаир, забивший 11 голов и сделавший шесть ассистов в минувшем сезоне.

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«Аль-Иттихад» провёл блестящую трансферную кампанию. Команда смогла переманить в свой состав лидера «Реала» Карима Бензема. Француз перешёл в качестве свободного агента и моментально усилил команду. Однако на этом руководство «тигров» не остановилось. Ему удалось подписать контракты с такими звёздами, как Фабиньо из «Ливерпуля» и Н’Голо Канте из «Челси».

«Аль-Иттихад» даже без обладателя «Золотого мяча» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в прошлом розыгрыше. Команда возглавила таблицу, опередив «Аль-Наср» с Роналду на пять очков. Кроме того, клуб отлично действовал в обороне, за 30 туров пропустив лишь 13 мячей – меньше остальных. «Тигры» стали сильнейшим клубом по выступлениям на выезде – 10 побед и одно поражение в 15 встречах.

«Тигры» в межсезонье принимали участие в Кубке арабских чемпионов. В 1-м туре турнира дебютировал Бензема и забил победный мяч. Он помог обыграть «Эсперанс» со счётом 2:1. Во встрече с «Сфаксьеном» автором единственного гола стал Карим – 1:0, а затем в 3-м туре он забил с пенальти в ворота «Аль-Шорты», добыв победу со счётом 2:1.

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Всё было прекрасно, а француз радовался невероятному дебюту за новый клуб. Но тучи сгустились над «Аль-Иттихадом» в игре с «Аль-Хилялем» в первом раунде плей-офф Кубка арабских чемпионов. Команда потерпела поражение – 1:3, а Бензема не реализовал пенальти. Забей он с 11-метровой отметки, и можно было бы попробовать зацепиться за ничью в основное время.

«Аль-Раед» скромно провёл предсезонку, сыграв лишь в одном товарищеском матче. Но даже в нём клуб потерпел поражение с разгромным счётом 0:4 от «Аль-Халиджа». Тогда чего же ждать от него в игре с действующим чемпионом, усилившимся обладателем «Золотого мяча»? Явно такого же результата. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «тигров» больше 3.5 мяча за 3.50.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» 13 августа 2023 года

«Аль-Раед» смотрится явным аутсайдером на фоне «Аль-Иттихада». Хозяева плохо провели предсезонку, сыграв в одной встрече, да и та закончилась разгромным поражением. «Тигры» участвовали в Кубке арабских чемпионов и пополнились звёздными футболистами, включая Карима Бензема. Кажется, гости одержат победу и забьют не меньше четырёх мячей.

Ставка: индивидуальный тотал «Аль-Иттихада» больше 3.5 мяча за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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