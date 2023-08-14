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«Марсель» — «Панатинаикос», прогноз на матч Лиги чемпионов 15 августа 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Марсель» — «Панатинаикос». Обамеянг ищет себя
Александр Ничипорук
«Марсель» — «Панатинаикос»: прогноз на матч ЛЧ
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Нападающий пока не может повлиять на результативность своей новой команды. Поэтому голов вновь будет мало.

15 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение французскому клубу. Поставить на победу марсельцев можно с коэффициентом 1.60, а шансы афинян оценены в 5.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос» 15 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Марсель» — «Панатинаикос» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.88. Если забьют провансальцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол «клеверных» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос» (15.08.2023)

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос» состоится 15 августа в Марселе на стадионе «Велодром». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Игор Тудор в прошлом сезоне достойно справился с наследием Хорхе Сампаоли, финишировав с «Марселем» на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. Хорватский специалист добился прогресса в контратакующей игровой модели, сделав надёжную защиту её фундаментом. Высокая линия обороны с акцентом на активный контрпрессинг стала визитной карточкой бело-голубых.

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«Марсель» летом покинули колумбиец Луис Хавьер Суарес, Аркадиуш Милик (прошлый сезон провёл в «Ювентусе»), Сеад Колашинац, Дженгиз Ундер, Димитри Пайет и Алексис Санчес. В ответ руководство «провансальцев» осуществило ряд входящих трансферов, команду пополнили Илиман Ндиайе, Исмаила Сарр, Ренан Лоди, Жоффрей Кондогбиа и Пьер-Эмерик Обамеянг, а также были выкуплены Амин Арит и Руслан Малиновский после завершения аренды.

По итогам сезона Игор Тудор покинул пост главного тренера. Вскоре бело-голубых возглавил Марселино. Под началом испанца провансальцы в предсезонке демонстрировали неоднозначные результаты. Обыграли «Ним» (2:0) и «Валвейк» (1:0), но проиграли «Эйпену» (0:1) и «Байеру» (1:2). Команда не радует даже в официальных матчах, допуская много ошибок в обороне и отличаясь пассивностью.

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В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Панатинаикосом» греки владели инициативой и задавали темп игры, а после удаления полузащитника «Марселя» Жоффрея Кондогбиа сумели дожать южан (1:0), забив победный гол на 86-й минуте. Пьер-Эмерик отыграл почти всю встречу, но ничем не помог и выглядел блекло.

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В матче 1-го тура Лиги 1 с «Реймсом» бело-голубые вновь действовали вторым номером, проводя много времени без мяча, но сумели добыть волевую победу со счётом 2:1, реализовав превосходство в атакующем потенциале. На этот раз тренер не выпустил габонца с первых минут. Обамеянг вышел за 24 минуты до конца матча, однако не сумел отличиться.

Прошлый розыгрыш греческой Суперлиги «Панатинаикос» завершил на второй строчке, набрав на пять очков меньше АЕКа. В итоге команда Ивана Йовановича попала во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

В летнее межсезонье «зелёные» активно поработали на трансферном рынке, подписав контракты с Эриком Палмер-Брауном, Филипом Младеновичем, Тонни де Вильеной и Филипом Джуричичем, а также арендовав у московского «Локомотива» Тина Едвая. При этом два игрока основы покинули состав «Панатинаикоса» — Звонимир Шарлия и Димитриос Курбелис.

«Клеверные» мощно провели предсезонку. В семи контрольных матчах они одержали пять побед и один раз сыграли вничью. К старту квалификации Лиги чемпионов подопечные Ивана Йовановича подошли в отличной форме и в итоге по сумме двух встреч обыграли «Днепр-1» со счётом 5:3. Греки в выездной встрече победили украинцев — 3:1, а в ответной довольствовались ничьей — 2:2.

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Под началом нового тренера «Марсель» не впечатляет качеством игры, отличаясь инертностью при переходе к позиционным атакам. Обладая завидным атакующим потенциалом, южане проводят много времени без мяча и беззубо играют в завершающей стадии — суммарно в двух официальных матчах сезона нанесли 18 ударов по воротам, из которых лишь пять пришлись в створ. Рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Панатинаикос» 15 августа 2023 года

«Марсель» обладает более качественным подбором игроков с солидным еврокубковым опытом, но на старте сезона «Панатинаикос» выступает увереннее и стабильнее. В ответном домашнем матче квалификации Лиги чемпионов провансальцы постараются реабилитироваться за поражение в Греции. Учитывая проблемы подопечных Марселино в завершающей стадии атаки, рассчитывать на обилие голов не стоит. Мы рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

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