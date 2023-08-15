Эмиль Руусувуори – Андрей Рублёв. Россиянин наверстает упущенное

Он больше не седьмая ракетка мира — рейтинг понизился до восьмого номера. Но в этом нет ничего страшного.

16 августа Эмиль Руусувуори и Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати. Начало — не ранее 22:30 мск. Эксперты отдают преимущество россиянину, коэффициент на его победу составляет 1.33. Шансы финского теннисиста оценили коэффициентом 3.33.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Цинциннати Эмиль Руусувуори – Андрей Рублёв 15 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга «Мастерса» в Цинциннати Эмиль Руусувуори – Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.10. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 1.98 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч второго круга «Мастерса» в Цинциннати Эмиль Руусувуори – Андрей Рублёв (16.08.2023)

Теперь восьмой номер рейтинга Андрей Рублёв откроет свою кампанию на «Мастерсе» в Цинциннати встречей с финским спортсменом Эмилем Руусувуори. Россиянин пропускал первый круг и начинает участие в турнире со второго.

Рублёв на прошлой неделе неожиданно проиграл в первом круге американцу Маккензи Макдональду на турнире в Торонто.

Чесноков назвал Самсонову одним из фаворитов US Open.

Несмотря на неудачу, 25-летний россиянин проводит достойный сезон: он пробился на турнир Masters 1000 в Монте-Карло и выиграл свой 14-й титул в одиночном разряде в Бастаде. В этом году Рублёв также вышел в три финала – в Дубае, Баня-Луке, Галле.

Кроме того, Андрей дошёл до четвертьфинала на Уимблдоне и до четвёртого круга на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. В Цинциннати Рублёв выступает неплохо, выиграв восемь раз и потерпев пять поражений, причём четыре из этих побед пришлись на его выход в финал в 2021 году. В прошлом году он дошёл до третьего круга.

Руусувуори, занимающий 60-е место в мировом рейтинге, открыл свою кампанию победой над Корентеном Муте в двух сетах. Среди лучших результатов финна в этом году — полуфинал турнира в Хертогенбосхе и выход в 1/4 финала в Майами. На прошлой неделе Эмиль вылетел в первом круге турнира в Канаде.

Джокович выступит за сборную Сербии на Кубке Дэвиса.

Победа над Муте позволила Руусувуори улучшить свой результат в Цинциннати до трёх побед и двух поражений. В прошлом году он дошёл до второго круга, а в 2020 году дебютировал на соревнованиях.

Рублёв выиграл обе встречи с Эмилем, включая последний матч во втором круге Australian Open в этом году – 3:1 (6:2, 6:4, 6:7, 6:3). Это будет их третья игра на хардовом корте.

Андрей — классный подающий, мощно бьющий по мячу с любого фланга и к тому же хорошо двигающийся, в то время как Руусувуори обладает более скромными навыками. Кроме того, преимущество россиянина объясняется его большим опытом, стабильностью и послужным списком, особенно на харде, где он имеет рекорд 190-106 и девять титулов. У Эмиля же на этом покрытии всего 69-53.

Самсонова раскритиковала календарь турнира в Монреале.

Добавим к этому победы в очных встречах и выберем ставку на победу Андрея со счётом 2:0 за 1.98 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей

Ставка: победа Рублёва со счётом 2:0 за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

Людмила Самсонова впервые стала первой ракеткой России.

Отец теннисистки Аванесян: буду рад переходу дочери под флаг Армении.

Петрова: для своего возраста Мирра Андреева очень уравновешена и спокойна.

Украинка Ястремская раскритиковала WTA за отказ наказать Мирру Андрееву за лайки.