ХИК — «Карабах». Гурбанову достаточно ничьей

Азербайджанцы усилят защиту, и этого хватит, чтобы выйти в следующий этап.

17 августа состоится второй матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы ХИК — «Карабах». Начало — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «скакунов» составляет 2.40, а на финский клуб можно поставить за 2.90. Ставки на ничью принимают за 3.45.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч ХИК — «Карабах» 17 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч ХИК — «Карабах» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.90. Ставку на ничью с точным счётом 1:1 можно сделать в «Фонбет» за 7.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы ХИК — «Карабах» (17.08.2023)

В четверг вечером 17 августа на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между командами ХИК и «Карабах».

Первый матч закончился победой азербайджанской команды со счётом 2:1, так что в этой встрече всё зависит от результата финского клуба.

Черчесов может сменить Рахимова на посту главного тренера «Рубина».

ХИК в последнее время демонстрирует не лучшую форму во всех соревнованиях: поражение в первом матче означает, что он уступил в двух из трёх последних игр. Кроме того, во всех этих встречах он пропускал ровно по два гола.

С другой стороны, если заглянуть в статистику глубже, хозяева поля выиграли пять из восьми последних матчей во всех соревнованиях, так что не всё так мрачно. ХИК уже вылетел из Лиги чемпионов во втором квалификационном раунде, потерпев поражение от «Мольде» по сумме двух матчей – 1:2.

Команда из Азербайджана будет относительно довольна результатом первого матча. Победа стала второй подряд для «Карабаха». Однако до этой короткой серии «скакуны» не могли выиграть три встречи кряду.

«Краснодар» согласовал трансфер защитника «Браги» Тормены.

Последние матчи «Карабаха» были результативными: в пяти из семи встреч во всех соревнованиях забивалось больше 2.5 мяча.

В Лиге Европы азербайджанцы в последнее время выступают нестабильно. «Карабах» испытывает серьёзные проблемы с выездными матчами, проиграв семь из девяти встреч.

Мы считаем, что не стоит ждать большого количества голов от этой игры. Вероятнее всего, гости будут нацелены на удержание ничьей, а в одном из моментов могут поймать соперника на контратаке. Гурбан Гурбанов продолжит путь к ЛЕ. Предлагаем ставку на то, что «Карабах» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча за 2.55 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Карабах» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

В РФС подтвердили переговоры по проведению матча с Бахрейном.

Прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.60.

Митрович близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

Прогноз на матч «Байер» — «РБ Лейпциг» с коэффициентом 2.48.