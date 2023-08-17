«Мальорка» — «Вильярреал». Кике Сетьен начал сезон не с той ноги

18 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги «Мальорка» — «Вильярреал». Начало — в 20:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: коэффициент на победу «жёлтой субмарины» составляет 2.60, а на «киноварных» можно поставить за 2.95. Ставки на ничью принимают за 3.05.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мальорка» — «Вильярреал» 18 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Мальорка» — «Вильярреал» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.50. Ставку на победу «жёлтой субмарины» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Вильярреал» (18.08.2023)

Первый матч 2-го тура Ла Лиги состоится 18 августа: «Мальорка» встретится с «Вильярреалом». Игра пройдёт на стадионе «Иберостар». Хозяева поля занимают 10-е место в таблице с одним очком, в то время как гости находятся на 14-й строчке, не имея в своём активе ни одного очка.

«Киноварные» начали сезон с ничьей с «Лас-Пальмасом» (1:1). Соперник открыл счёт с пенальти на 29-й минуте. Во втором тайме красно-чёрные отыгрались, забив важный гол на 70-й минуте.

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Ничья с «Лас-Пальмасом» означает, что «Мальорка» осталась непобеждённой в трёх из четырёх последних матчей чемпионата Испании.

В концовке минувшего розыгрыша она обыграла дома «Валенсию» и «Райо Вальекано», но всего в последних девяти встречах Ла Лиги одержала только три победы. Причём все они были добыты при поддержке домашних трибун.

Тенденции показывают, что «киноварные» не знают поражений в последних семи домашних матчах Примеры. Команда выиграла шесть из пяти встреч на своём поле и сохранила ворота сухими в трёх последних играх. В шести из восьми последних домашних матчей «Мальорки» в Ла Лиге не забивалось больше 2.5 мяча.

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«Вильярреал» приезжает на «Иберостар», проиграв дома «Бетису». Соперник открыл счёт на 20-й минуте и вёл 1:0 к перерыву. «Жёлтая субмарина» сравняла цифры на табло на 61-й минуте, но «белые» заставили домашних болельщиков замолчать, забив победный гол в добавленное время.

Поражение от «Бетиса» означает, что «Вильярреал» не смог выиграть ни одного из трёх последних матчей в Ла Лиге.

В заключительной встрече прошлого сезона «Вильярреал» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (2:2), а в предпоследней встрече Примеры уступил «Райо Вальекано» со счётом 1:2.

Тенденции показывают, что «жёлтая субмарина» выиграла один из четырёх последних выездных матчей в чемпионате.

В концовке прошлого сезона «Вильярреал» в гостях выиграл у «Жироны», сыграл вничью с «Валенсией», а также потерпел поражения от «Севильи» и «Райо Вальекано». «Жёлтая субмарина» не смогла одержать ни одной победы в пяти последних выездных матчах чемпионата Испании.

В последнее время «Мальорка» демонстрирует отличную домашнюю игру в Ла Лиге и в этом сезоне намерена её улучшить.

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Для «Вильярреала» это может стать вторым поражением подряд на старте сезона, и мы ожидаем, что «киноварные» выйдут победителями, а во встрече будет забито менее 2.5 мяча. Поставить на такую комбинацию ставок в «Фонбет» можно за 5.40. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Мальорки» и тотал меньше 2.5 мяча за 5.40.

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