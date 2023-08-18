«Динамо» — ЦСКА. Фёдор Чалов избавится от ощущения недосказанности

25-летний форвард каждый раз переживает, когда остаётся без голов. Его стараний должно хватать для дерби.

19 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА. Начало – в 15:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение армейцам: поставить на победу красно-синих можно за 2.55. Успех бело-голубых оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью предлагают за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 19 августа 2023 года

Аналитики склоняются к тому, что матч «Динамо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьёт «Динамо», сыграет коэффициент 1.26. Гол армейцев доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА (19.08.2023)

Матч 5-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА состоится 19 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Бело-голубые взяли курс на перестройку и связали своё будущее с Марцелой Личкой. Чешский специалист добился прогресса в построении остроатакующей модели в «Оренбурге» и постепенно прививает этот стиль «Динамо».

Подопечные Лички провалили старт сезона, потерпев поражение от «Краснодара» (1:3) и сыграв вничью с «Крыльями Советов» (3:3), а в Кубке России уступили «Пари НН» (1:1, 3:4 пен.). Однако чешский тренер сделал выводы из серии неудач и приступил к работе над исправлением недочётов, добившись прогресса во взаимодействии футболистов в атаке.

Бывший помощник Черчесова Ромащенко станет главным тренером «Ахмата».

Бело-голубые выиграли три последних матча, продемонстрировав завидную результативность. Победили «Зенит» (3:2) и «Балтику» (2:0) в РПЛ, а также «Краснодар» (4:3) в Кубке страны. Похоже, Личке ещё предстоит проделать много работы, особенно в обороне, ведь лишь в одном из шести матчей «Динамо» сохранило ворота в неприкосновенности.

ЦСКА качественно преобразился под началом Владимира Федотова. Армейцы победили в Кубке России и завершили минувший розыгрыш РПЛ на втором месте. Однако на старте этого сезона у клуба не заладилось.

Красно-синие проиграли почти половину официальных встреч — «Зениту» (0:0, 4:5 пен.) в матче за Суперкубок России, «Уралу» (1:2) в 1-м туре РПЛ, а также «Факелу» (0:2) в Кубке России. Благодаря победам над «Ахматом» (3:2), «Локомотивом» (4:1) и «Сочи» (3:1) в последних матчах чемпионата России команда поднялась на третью строчку турнирной таблицы.

Андрей Лунёв заключит контракт с «Карабахом».

Армейцы демонстрируют впечатляющую результативность во многом благодаря ударной игре Фёдора Чалова. Забили 17 голов в шести официальных матчах, шесть из них на счету 25-летнего нападающего.

«Динамо» и ЦСКА в РПЛ между собой провели 62 встречи. Бело-голубые записали в актив 24 победы, а 19 матчей закончились вничью. Разность забитых и пропущенных мячей — 81:80 в пользу команды Марцела Лички. Последняя личная встреча в РПЛ закончилась победой «Динамо» со счётом 2:1.

Результативность обеих команд на последнем отрезке сезона заметно возросла. Однако, в отличие от соперника, бело-голубые испытывают серьёзные проблемы в защите — лишь в одной из шести встреч отыграли «на ноль». Этим должны пользоваться Фёдор Чалов с одноклубниками. Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют и ЦСКА не проиграет за 2.27 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Чалов в РПЛ забил уже четыре мяча, но все они с 11-метровой отметки. Недавно Фёдор прокомментировал эту ситуацию, сказав, что он хочет забивать в каждой игре, а когда не получается, у него появляется ощущение недосказанности. Однако футболист ЦСКА подчеркнул, что рад, когда свои моменты реализуют одноклубники.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 19 августа 2023 года

«Динамо» постепенно прибавляет под руководством Марцела Лички. Бело-голубые результативно отыграли в последних матчах, но допустили множество ошибок в обороне. Команда Федотова более сбалансирована. Армейцы способны воспользоваться проблемами соперника в защите и увезти очки с «ВТБ Арены». Рекомендуем ставку на обе забьют и ЦСКА не проиграет за 2.27 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.27.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

«Челси» заплатил € 62 млн за полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Стало известно, какую зарплату «Зенит» предлагает Азмуну.

Ещенко: после слов Ваноли я принял решение завершить карьеру.

Спортивный директор «Рубина»: клуб доверяет Рахимову.