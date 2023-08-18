«Тоттенхэм» — «МЮ». Эрик тен Хаг продлит неудачи Постекоглу

19 августа состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «МЮ». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Эрика тен Хага. Поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «шпор» оценены в 2.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ» 19 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «МЮ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.37. Если забьют лондонцы, сыграет коэффициент 1.24. Гол манкунианцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (19.08.2023)

Матч 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ» состоится 19 августа в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Майкл Оливер в 19:30 мск даст стартовый свисток. Результаты «шпор» в прошлом сезоне можно разделить на до и после. Они взяли уверенный старт, но не выдержал темп и провалились, выиграв лишь 4 из 15 последних встреч АПЛ. В итоге они завершили сезон на седьмой строчке — вне зоны еврокубков.

Летом состав «Тоттенхэма» покинули Лукас Моура и многолетний лидер атаки Гарри Кейн, на счету которого почти половина голов команды в прошлом розыгрыше АПЛ – 30. Руководство в ответ сделало немало трансферов, но помогут ли они заменить легендарного нападающего?

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Руководство «Тоттенхэма» летом продолжило перестройку, доверив процесс Ангелосу Постекоглу, который зарекомендовал себя с лучшей стороны в шотландском «Селтике». Приживётся ли его модель с доминированием на поле через контроль мяча и активный контрпрессинг?

В матче 1-го тура АПЛ с «Брентфордом» «шпоры» смотрелись достаточно симпатично. Контролировали мяч бóльшую половину встречи и активнее действовали в атаке, но довольствовались ничьей – 2:2.

Прошлый сезон для «МЮ» получился хорошим благодаря грамотному менеджменту Эрика тен Хага. Манкунианцы победили в Кубке лиги, дошли до финала Кубка Англии, а также финишировали на третьем месте в АПЛ, суммарно забив 108 голов за 62 матча.

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Под руководством нидерландского специалиста улучшился рисунок игры, а также был достигнут индивидуальный прогресс Бруну Фернандеша и Маркуса Рашфорда. В итоге эти футболисты поучаствовали в 27 и 39 голах команды. Однако, несмотря на их старания, команда допускала много брака в завершающей стадии. Даже в АПЛ футболисты забили на 13,9 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).

В предсезонке тренер активно ротировал состав и предоставлял много игрового времени молодёжи. В целом «МЮ» продемонстрировал неплохие результаты, обыграв «Лидс» (2:0), «Лион» (1:0) и «Арсенал» (2:0) и «Ланс» (3:1). Также «красные дьяволы» сыграли вничью с «Атлетиком» Бильбао (1:1) и уступили в трёх встречах.

Летом «Манчестер Юнайтед» точечно укрепился, подписав Андре Онана, Джонни Эванса, Мэйсона Маунта и Расмуса Хойлунна. Расстались «красные дьяволы» с полудюжиной футболистов, среди которых выделяются Давид де Хеа, Гарри Магуайр и Фред.

Новый сезон подопечные Эрика тен Хага начали с тяжёлой победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 1:0, во многом благодаря уверенной игре Андре Онана в воротах. «Красные дьяволы» продемонстрировали инертную игру у штрафной соперника – нанесли 15 ударов по воротам (из них – два в створ), один из которых реализовал Рафаэль Варан. Французский защитник забил победный гол на 76-й минуте встречи.

По итогам 37 очных встреч между «Тоттенхэмом» и «МЮ» 22 победы на счету манкунианцев, а восемь матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 63:39 в пользу «красных дьяволов». Последняя личная встреча в АПЛ закончились результативной ничьей со счётом 2:2.

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«Тоттенхэмом» в межсезонье продолжил движение по курсу на перестройку, лишившись многолетнего лидера атаки. «Красные дьяволы» качественно усилились, подписав желаемых исполнителей на проблемные позиции. Учитывая тактическую гибкость тен Хага и сбалансированность состава, недооценивать гостей не стоит. Рекомендуем ставку на победу «МЮ» с форой (0) за 1.79.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 19 августа 2023 года

«Красные дьяволы» завершили прошлый сезон с неплохим результатом. Летом «МЮ» качественно укрепился, в то время как «Тоттенхэм» продолжает перестройку. Проблемы с сыгранностью и взаимодействием на поле могут помешать в столь важной встрече. На этом фоне подопечные Эрика тен Хага выглядят предпочтительнее. Мы рекомендуем ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 1.79.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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