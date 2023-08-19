«Гавр» — «Брест». Далера Кузяева можно поздравить?

20 августа состоится матч 2-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Брест». Начало — в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «Бреста» составляет 2.65, а на «Гавр» можно поставить за 2.95. Ставки на ничью принимают за 3.20.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч «Гавр» — «Брест» 20 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Гавр» — «Брест» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.67. Ставку на победу «Бреста» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Брест» (20.08.2023)

В воскресенье, 20 августа, на стадионе «Стад Осеан» состоится матч французской Лиги 1: «Гавр» и «Брест» сыграют между собой.

Хозяевам не удалось начать с побед. Тёмно-синие сыграли вничью со счётом 2:2 с «Монпелье». Новичок команды Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отыграл 86 минут. Справедливости ради стоит отметить, что это неплохой результат, ведь до этого «Гавр» проиграл пять товарищеских встреч кряду.

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Клуб возвращается домой, а на своём поле он не проигрывает 10 из 11 официальных матчей. В то же время «Брест» продемонстрировал высочайшее качество футбола, отыгравшись с отставания в два мяча от «Ланса» и одержав победу со счётом 3:2.

Флорьян Сотока и Дейвер Мачадо забили в течение первых 22 минут, и соперник был впереди. Однако Ромен дель Кастильо оформил дубль, а Кенни Лала забил гол – эти футболисты перевернули ход встречи.

Подопечные Эрика Руа вступают в новый сезон после впечатляющей предсезонки, победив в трёх из пяти товарищеских матчей и сыграв вничью.

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В последних 24 встречах «Брест» одержал девять побед, а «Гавр» — пять. Тёмно-синие не могут обыграть «пиратов» в последних трёх матчах.

В этой игре «Гавр» будет рассчитывать на домашний стадион и поддержку. Он всегда хорош на своём поле. «Брест» в этом году одержал всего две победы на выезде, и его неудачи в гостевых встречах могут сказаться на результате 2-го тура.

Мы предлагаем поставить на первую победу «Гавра» в этом сезоне Лиги 1. Далер Кузяев постарается внести вклад в этот матч – он очень мотивирован. Ставки на победу гостей принимаются в «Фонбет» за 2.95. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Гавра» за 2.95.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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