«Вест Хэм» — «Челси». Кайседо покажет Мудрику мастер-класс

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20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси». Начало — в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество «синим»: коэффициент на «аристократов» составляет 2.05, а на победу «молотобойцев» можно поставить за 3.50. Ставки на ничью принимают за 3.55.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вест Хэм» — «Челси» 20 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Вест Хэм» — «Челси» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.95. Ставку на победу «аристократов» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» (20.08.2023)

На 20 августа в английской Премьер-лиге запланированы два матча, в том числе лондонское дерби между командами «Вест Хэм» и «Челси».

Игра пройдёт на стадионе «Олимпийский». «Молотобойцы» занимают 13-е место в таблице с одним очком, а гости — 11-ю строчку, но тоже с одним очком.

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В начале сезона АПЛ «Вест Хэм» сыграл вничью со счётом 1:1 с «Борнмутом». При счёте 0:0 в перерыве «молотобойцы» вышли вперёд на 51-й минуте и были готовы взять три очка. Однако за девять минут до конца матча соперник сравнял цифры на табло.

Ничейный результат в последней встрече означает, что «Вест Хэм» выиграл один из четырёх последних матчей АПЛ. В минувшем сезоне он победил дома выбывший в Чемпионшип «Лидс» со счётом 3:1, а на выезде потерпел поражения от «Брентфорда» и «Лестера».

Домашняя форма в АПЛ подсказывает, что «молотобойцы» победили в двух последних матчах. Они обыграли «Лидс» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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Тенденции показывают, что «Вест Хэм» забивал не менее одного гола в каждом из 10 последних домашних матчей АПЛ, но при этом в последних пяти встречах на своём поле сохранил ворота сухими лишь раз.

«Челси» выйдет на поле после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в минувшие выходные. Она означает, что «синие» не выиграли ни одного из последних пяти матчей английской Премьер-лиги.

Вообще, в 13 последних встречах АПЛ «аристократы» одержали только одну победу, а бóльшую часть прошлого сезона были крайне неубедительны. Также «Челси» победил в одной из шести последних встреч с «Вест Хэмом».

У «синих» из-за травм отсутствуют Трево Чалоба, Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана, Бенуа Бадьяшиль и Армандо Броя. Есть сомнения в готовности новичка Мойсеса Кайседо, но, судя по информации, он сможет дебютировать, как и другой футболист – Ромео Лавиа.

Мы ожидаем, что в этой игре будут забиты голы, причём обе команды сумеют отличиться. «Челси» надеется улучшить своё положение в Премьер-лиге в этом сезоне. С такими звёздными новичками у клуба всё может получиться.

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Выиграть лондонское дерби – это хорошее начало для Кайседо. Предлагаем поставить на победу «Челси» за 2.05 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Челси» за 2.05.

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