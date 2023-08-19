«Монако» — «Страсбург». Головину пора перехватить инициативу

20 августа состоится матч 2-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «Страсбург». Начало – в 18:05 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех клуба из Страсбурга оценивается аналитиками в 4.10. Поставить на ничью предлагают за 3.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Страсбург» 20 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» – «Страсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Страсбург» (20.08.2023)

В последний игровой день 2-го тура чемпионата Франции по футболу состоятся сразу шесть матчей. Особое внимание стоит уделить игре в Монако – местный одноимённый клуб примет «Страсбург». Стартовый свисток в матче будет дан в 18:05 мск.

«Монако» начинает перестраиваться под руководством нового тренера. Ади Хюттер, который всегда был приверженцем контратакующего стиля игры с интенсивным прессингом, пока сталкивается с проблемами. Особенно это проявляется в обороне – в девяти последних матчах с учётом товарищеских его команда лишь раз сыграла «на ноль». При потере мяча автоматизма в опорной зоне не хватает.

Николсон может перейти в «Уотфорд».

Тем не менее всё это не мешает монегаскам добиваться нужного результата. В 1-м туре они одержали волевую победу над «Клермоном»: пропустили быстрый гол, затем вырвались вперёд, но позволили сравнять счёт. Класса в итоге хватило, чтобы взять три очка (4:2), однако тренер не в полной мере был доволен качеством игры после финального свистка.

В чём действительно «Монако» по-прежнему хорош, так это в организации игры на чужой половине поля. Из-за этого летом в атаку даже не пришлось приобретать футболистов – всё ещё неудержим Виссам Бен-Йеддер, который в 1-м туре Лиги 1 забил два гола. Большего ждут и от Александра Головина, он пока немного выпадает из системы нового тренера, но выходит в стартовом составе.

«Монако» связывает с первой домашней игрой в сезоне большие надежды. Команда хочет порадовать болельщиков победой. Соперник для этой цели более чем подходящий, ведь в прошлом сезоне «Страсбург» проигрывал в обеих личных встречах.

Малиновский перешёл в «Дженоа».

При этом нельзя сказать, что гости плохо смотрятся в матчах с «Монако». В пяти последних очных играх гости забивали в каждой встрече минимум гол. Кроме того, за шесть лет «Страсбург» ни разу не проигрывал с разгромным или крупным счётом, даже поражений с разницей в два мяча всего два. Поэтому его можно назвать неудобным соперником.

«Страсбург» прошедший сезон провалил, оторвавшись от зоны вылета только на четыре очка. Но теперь клуб готов закрепиться хотя бы в середине турнирной таблицы. Он неплохо усилился летом на трансферном рынке – потратил много денег на футболистов в каждую линию. Для команды со столь скромными финансовыми возможностями это большое вложение.

Впрочем, пока всё оправдывается. Был подписан контракт с Патриком Виейра – тренер, который успел зарекомендовать себя в «Ницце» и АПЛ. Гости провели мощную предсезонную подготовку, в пяти матчах, проиграли лишь раз и забивали в среднем два гола за игру. Но важнее, что в 1-м туре они победили дома «Лион» (2:1). Пусть «львы» и переживают не лучшие времена, но остаются топ-клубом страны.

Подопечные Виейра будут не прочь побороться за мяч и играть агрессивно впереди. Они не могут в полной мере положиться на свою оборону, поэтому отсиживаться не станут. В целом обе команды много забивают и стараются ставить на эффективность впереди. И всё же «Монако» постепенно набирает форму, одна победа уже есть, и дома без очков монегаски не останутся. Таким образом, предлагаем ставку – хозяева не проиграют и обе забьют за 2.03.

Прогноз и ставка на матч Лиги 1 «Монако» — «Страсбург» 20 августа 2023 года

«Монако» удачно стартовал в этом сезоне с победы, и теперь команда Ади Хюттера намерена развить успех. Лёгкой прогулки даже дома в матче со «Страсбургом» ждать не стоит, гости хорошо атакуют и своими шансами точно воспользуются. В то же время монегаски одержали две победы в двух последних личных встречах, а дома не проигрывали почти три года. Голов должно быть много, ведь играют две результативные команды, но хозяева оправдают статус фаворита.

Ставка: «Монако» не проиграет и обе забьют за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

«Бенфика» отклонила предложение «Зенита» по Нересу в размере € 35 млн.

«Динамо» согласовало трансфер Карраскаля.

Оздоев: чувствую себя очень хорошо в ПАОКе.

«Локомотив» сделал предложение «Айнтрахту» по трансферу Борре.