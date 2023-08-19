ПАОК — «Астерас». Магомед Оздоев вытянул счастливый билет

В матчах с «Хайдуком» россиянин по понятным причинам выходил на замену. Самое время дебютировать в основе.

20 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Греции ПАОК — «Астерас». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ПАОКа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Астераса» оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч греческой Суперлиги ПАОК — «Астерас» 20 августа 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч ПАОК — «Астерас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.44.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Греции ПАОК — «Астерас» (20.08.2023)

Позади матчи третьего квалификационного раунда еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. На 20 августа запланированы три встречи 1-го тура греческой Суперлиги. В одной из них в городе Салоники ПАОК примет «Астерас». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Греции «двуглавые орлы Севера» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице. В 36 матчах они потерпели семь поражений и 10 раз сыграли вничью. За этот период времени подопечные Рэзвана Луческу забили 57 мячей, а пропустили 32.

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Летом ПАОК неплохо укрепил состав. Он подписал латераля «Челси» Абдула Бабу, защитника «Уотфорда» Виллиама Трост-Эконга и бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, небезуспешно выступавшего в прошлом сезоне за команду турецкой Суперлиги — «Фатих Карагюмрюк».

Россиянин принял участие в 33 матчах чемпионата Турции, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе нового клуба Оздоев принял участие пока только в двух неполных матчах, в которых помог «двуглавым орлам Севера» победить «Хайдук» (0:0 и 3:0) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

В обеих встречах Оздоев выходил на поле в самой концовке — после 70-й минуты. Впрочем, Рэзван Луческу и так очень сильно рисковал. После окончания первой игры с серебряным призёром минувшего розыгрыша чемпионата Хорватии он признался, что впервые в карьере задействовал футболиста, который пришёл в команду за три дня до матча.

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Оздоев проявил себя в матчах с «Хайдуком» хорошо, как и вся команда. Приобретённые в межсезонье футболисты помогли сыну легендарного Мирчи Луческу устранить главную проблему — недостаточную надёжность в обороне. В четырёх встречах нового сезона чёрно-белые пропустили только один мяч.

«Астерас», в свою очередь, завершил минувший сезон лишь на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Греции. В 36 встречах команда из Триполи одержала только пять побед и 16 раз сыграла вничью. За этот промежуток времени она забила всего лишь 23 мяча, а пропустила — 36.

Стоит отметить, что это уже не первый год, когда жёлто-синие финишируют в нижней части турнирной таблицы чемпионата Греции. В обороне у них всё более-менее хорошо, но вот с результативностью есть проблемы. Именно в этом и заключается главная причина неудач «Астераса».

Обусловлена нехватка атакующей мощи сильной ограниченностью в ресурсах. Жёлто-синие не могут позволить себе дорогостоящих нападающих. В межсезонье они толком не усилили состав. Поставить на победу ПАОКа и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Дело ещё в том, что у «Астераса» большие проблемы с выездами. В 16 матчах в минувшем розыгрыше греческой Суперлиги в гостях жёлто-синие не одержали ни одной победы. Ничьих — шесть — это худший показатель. Плюс в новом сезоне они не провели ещё ни одного матча.

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В грядущей встрече Магомед Оздоев вполне может появиться на поле в стартовом составе. Во-первых, в соперниках будет не такая сильная команда, как «Хайдук». Во-вторых, вскоре начнутся встречи раунда плей-офф Лиги конференций. Чем скорее россиянин освоится в новом клубе, тем лучше.

Прогноз и ставка на матч 1-го тура греческой Суперлиги ПАОК — «Астерас» 20 августа 2023 года

ПАОК очень здорово начал новый сезон. Его новобранцы быстро адаптировались к требованиям Рэзвана Луческу и заметно повысили надёжность оборонительной линии. На домашнем стадионе чёрно-белые наверняка обыграют «Астерас». Команда из Триполи испытывает большие проблемы с выездами. У неё хорошая крепость в защите, но забивают жёлто-синие очень мало, что свидетельствует в пользу малорезультативного исхода встречи.

Ставка: победа ПАОКа и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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