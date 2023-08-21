Ислам Махачев готов к реваншу с Чарльзом Оливейрой. На какие хитрости пойдёт бразилец?

В скором будущем нас ждёт один из самых интересных и интригующих боёв UFC. В поединке за звание чемпиона в лёгком весе столкнутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Стоит отметить, что бразилец хотел схитрить и сдвинуть реванш с россиянином на ноябрь, ссылаясь на повреждение.

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Однако в недавнем интервью Оливейра признался, что на самом деле не был травмирован, когда пытался отсрочить дату боя с Махачевым. Он сказал, что знал, что UFC может принять решение провести поединок в Бразилии в ноябре. Однако затея Чарльза провалилась. Бой должен состояться 21 октября в Абу-Даби.

Так когда же всё так состоится бой?

Вроде бы всё встало на свои места, но известный российский боец Ринат Фахретдинов поделился ощущением, что бой между Махачевым и Оливейрой всё же будет перенесён на другую дату. Он подчеркнул, что бразилец не горит желанием драться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе.

В первом поединке Чарльз проиграл во втором раунде удушающим приёмом. С тех пор прошло меньше года. Поддержка домашних трибун действительно не помешала бы Оливейре. Удастся ли ему исхитриться и всё же перенести бой на другое число или поединок состоится там, где удобнее выступать Махачеву?

Исламу всё равно, где выигрывать

В любом случае, где бы ни состоялся бой, Махачев выглядит фаворитом. Его беспроигрышная серия насчитывает 12 поединков в UFC. В последнем бою россиянин победил чемпиона организации в полулёгком весе Александра Волкановски единогласным решением судей.

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К бою Ислам подходил не в самом лучшем тонусе. Он не лучшим образом восстановился после сгонки веса. Из-за этого Махачев выглядел вялым и медленным по собственным меркам. Он не показал всего на что способен, но всё равно выиграл и приблизился к рекорду Хабиба Нурмагомедова.

Для того чтобы повторить достижение легендарного соотечественника по длительности беспроигрышной серии Махачеву осталось выиграть один бой. Всего он провёл 25 поединков. Только в одном из них потерпел поражение — в 2015 году. С тех пор Ислам заметно прибавил.

Россиянин не только прокачал навыки борьбы, но и добился заметного прогресса в стойке. Его тренер Хавьер Мендес сказал, что Махачев лучше Хабиба Нурмагомедова во всём, что касается стойки, но хуже в партере. Что ж, главное, что навыков борьбы хватило для победы в первом бою с Оливейрой. Коэффициент на победу Махачева — 1.27.

Каковы шансы Чарльза на реванш?

После поражения в бою с Исламом Оливейре потребовалось немало времени на восстановление. Вернулся бразилец через полгода, но весьма эффектно — победив в первом раунде Бенеила Дариуша. 34-летний боец продержался четыре минуты, после чего улетел в технический нокаут.

Впрочем, у многих сложилось впечатление, что Дариуш не был эмоционально готов к бою с Оливейрой. В послематчевом интервью американец с иранскими корнями рассказал, что тело его не слушалось. Бенеил подчеркнул, что всё видел и знал, что нужно делать, чтобы опережать соперника, но ничего не мог исполнить.

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Вероятнее всего, ответный поединок с Махачевым сложится примерно так же, как первый. К той встрече бразилец подходил в отменном тонусе. Его беспроигрышная серия в UFC насчитывала 11 поединков. Чарльз победил Дастина Порье и Джастина Гэтжи, но ничего не сумел противопоставить Исламу.

К грядущему бою Оливейра наверняка подходит с меньшей уверенностью в собственных силах. То, что он пытается сдвинуть его на другое число, уже говорит о многом. Маловероятно, что хитрости помогут 33-летнему бразильцу избежать поражения и вернуть себе пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Ставки на его победу принимают за 4.10.

На что ставить?

Где бы ни состоялся бой, Оливейра выглядит аутсайдером. Он проиграл в первом поединке и с тех пор, кажется, растерял уверенность в себе. Чарльз не так силён в партере, как Ислам. Да и в стойке у него немного шансов. Поставить на то, что Махачеву потребуется меньше 2.5 раунда для победы, можно с коэффициентом 1.77.

Первый поединок закончился именно так. Даже не в самой лучшей форме Махачев сумел победить Волкановски. Теперь у него есть время восстановиться, а также уникальная возможность повторить рекорд Хабиба Нурмагомедова. Думается, россиянин её не упустит.

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за коэффициент 1.77.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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