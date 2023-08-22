«Брага» — «Панатинаикос». Не тот уровень!

Выступавшие в РПЛ футболисты помогли «клеверным» обыграть «Марсель», но им повезло. Ещё одной сенсации не будет.

23 августа состоится матч плей-офф Лиги чемпионов «Брага» — «Панатинаикос». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех греческой команды оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Брага» — «Панатинаикос» 23 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Брага» — «Панатинаикос» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Брага» — «Панатинаикос» (23.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 23 августа состоятся три встречи плей-офф квалификации турнира. В одной из них на стадионе «Мунисипал-де-Брага» в Португалии «Брага» примет «Панатинаикос».

«Оружейники» не первый год небезуспешно выступают на международной арене. В позапрошлом сезоне они добрались до четвертьфинала Лиги Европы. В минувшем розыгрыше турнира «Брага» не вышла в плей-офф, но только из-за того, что в соперники попались сильные команды и немного не хватило везения.

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Зато подопечные Артура Жорже дошли до финала Кубка Португалии и финишировали на третьем месте в чемпионате. Таким образом, они впервые за долгое время получили возможность выступить в Лиге чемпионов. Теперь у «Браги» есть шанс повторить результат самого успешного сезона в истории клуба на международной арене — выйти в групповой этап турнира.

Летом «архиепископы» сохранили основообразующий костяк и главного тренера. Новый сезон они начали с того, что уверенно обыграли в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ТСЦ (3:0 и 4:1). В чемпионате Португалии «Брага» обидно уступила «Фамаликану» (1:2) и победила «Шавиш» (4:2).

Во встрече с «Фамаликаном» второй гол «оружейники» пропустили на 90+5-й минуте. Они доминировали бóльшую часть матча, но не сумели конвертировать преимущество в результат. Случается подобное с подопечными Артура Жорже редко. Зачастую они демонстрируют красивый открытый футбол, много забивают и выигрывают.

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«Панатинаикос», в свою очередь, за последние пять лет только во второй раз добыл путёвку в отбор еврокубков. По итогам прошлого сезона ему не удалось пройти дальше третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Уступили «клеверные» пражской «Славии» (0:2 и 1:1).

В межсезонье команда из Афин неплохо усилила состав. Она арендовала защитника московского «Локомотива» Тина Едвая и приобрела экс-хавбека «Краснодара» Тонни де Вильена. Новобранцы очень быстро освоились и помогли зелёным совершить сенсацию.

На предыдущих стадиях отборочного турнира Лиги чемпионов «Панатинаикос» победил «Днепр-1» (3:1 и 2:2) и «Марсель» (1:0 и 1:2, 3:5 пен.). Конечно же, не обошлось без удачи. Провансальцы только пережили смену главного тренера. Матчи были для них первыми в сезоне.

Кроме того, в первой игре получил красную карточку ведущий полузащитник «Марселя» Жоффрей Кондогбиа. «Клеверные» воспользовались численным преимуществом. В ответной встрече Кондогбиа не принимал участия ввиду дисквалификации. Спаслись от вылета зелёные лишь на 90+9-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

К предстоящему матчу «Панатинаикос» подходит в качестве явного андердога. У «Браги» гораздо лучше рисунок футбола и результаты выступлений в еврокубках. К тому же встреча состоится в Португалии. Поставить на победу «оружейников» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

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В 17 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Португалии на домашнем стадионе «архиепископы» потерпели только два поражения и дважды сыграли вничью. За этот период времени они забили 40 мячей, в то время как пропустили лишь 11.

Возможно, в ответной игре «клеверные» сумеют совершить ещё одну сенсацию и выбить португальскую команду из еврокубков. Однако верится в это с трудом. Несмотря на пополнение экс-футболистами РПЛ, у зелёных гораздо хуже комплектация состава, чем у «оружейников».

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Брага» — «Панатинаикос» 23 августа 2023 года

У «Браги» больше ресурсов и лучше поставлена командная игра, а также выше уровень первенства, чем у «Панатинаикоса». На домашнем стадионе она наверняка одержит победу и по обыкновению порадует результативностью. То, что «клеверным» удалось обыграть «Марсель», мало о чём говорит. Для них очень удачно сложились обстоятельства. Не будь провансальцы ослаблены по ряду причин, результат был бы совсем другой.

Ставка: победа «Браги» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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