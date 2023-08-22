«Трактор» — «Металлург». Андрей Разин не жалеет о своём решении

Экс-тренер «Северстали» признался, что не хотел стоять на месте, а решил шагать вперёд вместе с «Магниткой». «Лисам» повезло с ним.

23 августа состоится матч Кубка губернатора «Трактор» — «Металлург». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами магнитогорцев: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Шансы челябинцев оценили в 2.56. Ставки на ничью принимаются за 3.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Трактор» — «Металлург» 23 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Трактор» — «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.16. На победу челябинцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 2.30. Ставки на победу в матче магнитогорцев идут за 1.63.

Анализ и прогноз на матч Кубка губернатора «Трактор» — «Металлург» (23.08.2023)

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 23 августа 2023, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартует ещё один предсезонный хоккейный турнир — на этот раз в Челябинске. Это уже 10-й Кубок губернатора. Первые матчи начнутся 23 августа, а в одном из них «Трактор» будет играть с «Металлургом» на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

В минувшем сезоне «Трактор» не попал в плей-офф, но руководство не стало менять главного тренера. В Анваре Гатиятулине уверен генеральный менеджер, о чём недавно высказался в своём интервью. Он также добавил, что на специалиста накладывает большое давление плохой результат, но руководство готово ему помочь и поддержать.

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Зато «Металлург» сменил Илью Воробьёва на экс-тренера «Северстали» — Андрея Разина. Специалист достиг очень большого прогресса со сталеварами и не остался без внимания со стороны такой мощной команды. Разин отметил, что принял такое решение, оставшись без ключевых хоккеистов и решив, что нужно двигаться вперёд. Он прав!

Из состава «лис» ушло немало важных хоккеистов. Андрей Чибисов перебрался в «Трактор», Брендан Лайпсик переехал в СКА, Николай Голдобин стал хоккеистом «Спартака», а Эдвард Паскуале предпочёл «Барыс». На фоне завершения карьеры Кошечкиным вратарская позиция потеряла ключевых игроков.

В ответ «Магнитка» подписала трёх голкиперов: Артёма Загидулина, Александра Смолина и Александра Судницина. Также состав магнитогорского клуба пополнили Никита Михайлис, Данила Квартальнов и несколько хоккеистов из АХЛ. Из «Северстали» Разину будут помогать в «Металлурге» защитники Робин Пресс и Макар Хабаров.

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«Трактор» тоже не остался без изменений, ведь они действительно нужны команде. Расположение клуба покинули такие хоккеисты, как Илья Проскуряков, Пётр Хохряков, Андрей Стась и Алексей Бывальцев. Зато удалось переманить таких игроков, как Андрей Чибисов, Виталий Кравцов из «Ванкувера», Владимир Жарков из «Авангарда», Семён Дер-Аргучинцев из «Торонто» и Виктор Антипин.

«Белые медведи» уже приняли участие в Кубке ТАНЕКО, причём успешно. Если в первом матче они проиграли «Ак Барсу» со счётом 3:4, то уже в следующих трёх одержали победы. «Трактор» обыграл «Барыс» (2:1), «Локомотив» (2:1 по булл.), а в финале предсезонного турнира победил подопечных Билялетдинова, тем самым взяв реванш – 2:1. Интересно, что команда показывает сдержанный хоккей, ориентированный на игру от обороны. Поставить в тупик казанцев получилось.

«Металлург» не может похвастаться такими результатами на старте. Андрею Разину требуется время, чтобы привыкнуть к команде. В двух товарищеских матчах клуб потерпел поражения – от Беларуси (4:5 ОТ) и «Динамо» Минск (3:6). Затем «лисы» приняли участие в предсезонном турнире — Кубке Республики Башкортостан.

«Магнитка» начала с победы над «Автомобилистом» со счётом 3:2. Интересно, что в концовке хоккеисты расслабились, ведь до 50-й минуты вели – 3:0. «Салават Юлаев» вскрыл все проблемные места магнитогорцев и разгромил их – 5:2. Разин быстро извлёк урок и устроил настоящее шоу во встрече с «Динамо» Москва.

«Металлург» выиграл у москвичей с крупным счётом 7:2. В каждом из трёх периодов команда забрасывала не менее двух шайб. Загидулин отлично справился с задачей на воротах, несмотря на пять пропущенных голов в матче с уфимцами. Сможет ли «Трактор» играть так же умело в обороне с «Магниткой», как с «Ак Барсом»?

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Андрей Разин и весь состав клуба воодушевлены крупной победой над сильным «Динамо». Повторить результат с «белыми медведями», которые всегда по-настоящему готовятся к игре с «Металлургом» и крепко держат оборону, вряд ли получится. Мы считаем, что в уральском дерби будет ничья в основное время.

Прогноз и ставки на матч «Трактор» — «Металлург» 23 августа 2023 года

Андрей Разин даже в «Металлурге» призывает болельщиков приходить на матчи и гарантирует яркое зрелище. Выполнить это с «лисами» будет намного проще, чем с «Северсталью». Тренер пообещал, что каждый день он и хоккеисты будут биться за каждого поклонника и родной город. В свою очередь, «Трактор» подтянул игру в обороне, причём до такого уровня, что три последние встречи закончились тоталом меньше 3.5 шайбы. Это уральское дерби, а значит, будет непросто. Мы ожидаем ничью в основное время.

Ставка: ничья за 3.94.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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