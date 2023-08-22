«Мольде» — «Галатасарай». Мауро Икарди пробивает дорогу в Лигу чемпионов

23 августа состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мольде» — «Галатасарай». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение турецкому клубу. Поставить на победу стамбульцев можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Мольде» оценены в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Мольде» — «Галатасарай» 23 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Мольде» — «Галатасарай» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Мольде» — «Галатасарай» (23.08.2023)

Первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Мольде» — «Галатасарай» состоится 23 августа на стадионе «Акер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Норвежский клуб закончил минувший сезон Элитсерии на первой строчке турнирной таблицы, опередив ближайшего преследователя на 18 очков. Защитить титул будет непросто, ведь за 11 туров до конца чемпионата они на 10 очков отстают от «Будё-Глимт».

Если на локальной арене дела у бело-голубых идут сравнительно неплохо и беспроигрышная серия насчитывает 10 матчей, то в еврокубках не всё так гладко. «Мольде» за счёт усилий прошёл финский ХИК и «КИ Клаксвик», в обоих случаях реализовывая фактор родных стен — совершали камбэк после проигранного первого матча на выезде.

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«Галатасарай» по итогам минувшего сезона чемпионата Турции выиграл чемпионство. Команда Окана Бурука демонстрировала уверенную игру в защите и производительный футбол в атаке во многом благодаря ударной игре Мауро Икарди. Аргентинский форвард забил 22 мяча и отдал семь голевых передач.

В летнее межсезонье чемпион Турции качественно усилился. Состав «львов» пополнили Хаким Зиеш (аренда), Анхелиньо, Керем Демирбай, Седрик Бакамбу и Уилфрид Заха. Также клуб выкупил у «ПСЖ» Мауро Икарди. Также удалось сохранить Дриса Мертенса.

В предсезонке «Галатасарай» демонстрировал не самые убедительные результаты — уступил «Халл Сити» (3:4) и «Штурму» (0:2), сыграл вничью с «Аустрией» (1:1), а также обыграл венгерскую «Кишварду» (2:0). Однако в официальной части текущего сезона «львы» непоколебимы — в шести матчах они ни разу не проиграли, победив в четырёх из них. Мауро Икарди забил три из девяти голов за этот отрезок.

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В итоге подопечные Бурука прошли литовский «Жальгирис» и словенскую «Олимпию» в предыдущих раундах квалификации Лиги чемпионов, а также с четырьмя очками в активе расположились в верхней части турнирной таблицы чемпионата Турции.

«Галатасарай» взял уверенный старт в новом сезоне. Команда Бурука выиграла четыре матча и дважды сыграла вничью, сохранив ворота в безопасности в пяти встречах. «Мольде» демонстрирует стабильные результаты лишь на локальной арене, в то время как в матчах Лиги чемпионов испытывал трудности в матчах с ХИКом и «КИ Клаксвиком», которые ощутимо уступают в классе. Рекомендуем ставку на победу «Галатасарая» с форой (0) за 1.79.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мольде» — «Галатасарай» 23 августа 2023 года

«Галатасарай» обладает более качественным составом с солидным опытом выступлений в еврокубках. «Львы» надёжно играют в обороне и эффективно действуют в атаке. Учитывая трудности, с которыми команда Эрлинга Моэ сталкивалась в предыдущих раундах квалификации, в её победу в предстоящей встрече с более серьёзным соперником не верится. Отсюда ставка на победу «Галатасарая» с форой (0) за 1.79.

Ставка: победа «Галатасарая» с форой (0) за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 17.85.

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