«Хартс» — ПАОК. Магомед Оздоев сконцентрирован

24 августа состоится матч плей-офф Лиги конференций «Хартс» — ПАОК. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу тёмно-бордовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех чёрно-белых оценён экспертами тоже в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги конференций «Хартс» — ПАОК 24 августа 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Хартс» — ПАОК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.90. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Если забьют гости, сыграет также коэффициент 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Лиги конференций «Хартс» — ПАОК (24.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап еврокубков. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. На 24 августа запланировано множество матчей плей-офф квалификации Лиги конференций. В одном из них на стадионе «Тайнкастл» в Эдинбурге «Хартс» примет ПАОК.

Конкуренция в чемпионате Шотландии практически всегда была невысокой. За последние 27 лет первенство выигрывали только «Селтик» и «Рейнджерс». Все топовые футболисты и тренеры стремятся перебраться в составы этих клубов. Из-за этого у других команд, в частности у «Хартс», возникает дефицит ресурсов.

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По итогам минувшего сезона «сердца» заняли четвёртое место. В еврокубках они выступили крайне неудачно. Из Лиги Европы темно-бордовые вылетели, проиграв в раунде плей-офф квалификации «Цюриху» (1:2 и 0:1). Лигу конференций они покинули, потерпев четыре поражения в шести матчах группового этапа.

Летом «Хартс» пережил смену главного тренера. Должность занял Фрэнки Макэвой, обладающий небольшим тренерским опытом. До этого в качестве главного тренера он работал только в «Престоне» из Чемпионшипа. Причём специалист даже не доработал сезон до конца. Он был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

С тёмно-бордовыми дела у Макэвоя пока что идут неплохо. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций его подопечные прошли «Русенборг» (1:2 и 3:1). В чемпионате Шотландии они победили «Сент-Джонстон» (2:0) и «Партик» (4:0), а также сыграли вничью с «Килмарноком» (0:0). Впрочем, с «Престоном» Фрэнки тоже начинал хорошо, но затем последовали спад и увольнение.

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У ПАОКа гораздо более опытный и успешный тренер — Рэзван Луческу. Вместе с «двуглавыми орлами Севера» сын легендарного Мирчи Луческу по итогам позапрошлого розыгрыша Лиги конференций добрался до 1/4 финала. В новом сезоне они могут наделать ещё больше шума.

В межсезонье чёрно-белые заметно укрепили состав. Они приобрели несколько высококлассных защитников, а также бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, который в прошлом сезоне выступал за «Фатих Карагюмрюк». В 33 матчах чемпионата Турции россиянин забил пять голов и отдал три результативные передачи.

На предыдущих стадиях текущего розыгрыша Лиги конференций ПАОК уверенно прошёл «Бейтар» (0:0 и 4:1) и вице-чемпиона Хорватии «Хайдук» (0:0 и 3:0). Также он разгромил в матче 1-го тура чемпионата Греции «Астерас» (3:0). В последней игре Оздоев провёл на поле все 90 минут. Постепенно он осваивается в новой команде.

В преддверии матча с «Хартс» россиянин призвал свою команду оставаться сосредоточенной, потому что впереди очень много работы. Расслабляться действительно рано. Тем более что первый матч с шотландской командой будет проходить на выезде. Поддержки родных болельщиков чёрно-белым будет не хватать.

С другой стороны, у Рэзвана Луческу уже есть отточенная стратегия, которая приносит плоды. В первых матчах с «Бейтаром» и «Хайдуком» его подопечные очень компактно оборонялись, стараясь не проиграть и как можно лучше изучить соперника. Это делалось для того, чтобы в ответных встречах ударить по слабым местам и одержать разгромные победы.

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Скорее всего, подобным образом будут складываться и матчи с «Хартс». Поставить на то, что ПАОК не проиграет, и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Фрэнки Макэвою вряд ли удастся перехитрить Рэзвана Луческу. У «сердец» хуже поставлена командная игра, а также меньше резервов. Несмотря на то что встреча состоится в Шотландии, они выглядят аутсайдерами.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги конференций «Хартс» — ПАОК 24 августа 2023 года

Новый тренер «Хартс» обладает скудным, да ещё и не совсем удачным тренерским опытом. У уверенно обыгравшего крепкий «Хайдук» ПАОКа не должно возникнуть проблем с тёмно-бордовыми. Хотя, как верно отметил Оздоев, терять концентрацию нельзя. Рэзван Луческу вряд ли будет отходить от отлично функционирующей стратегии. В первом матче ждём от его подопечных компактную игру вторым номером, а также небольшое количество голов или вовсе их отсутствие. Всё решится в ответной встрече.

Ставка: ПАОК не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.02.

Экспресс с коэффициентом 11.71.

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