«Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж». Стивен Джеррард — идеальный тренер

24 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Иттифака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Аль-Халиджа» оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж» 24 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.06.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж» (24.08.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон чемпионата Саудовской Аравии. На 24 августа запланировано пять встреч 3-го тура. В одной из них в городе Эд-Даммам померяются силами «Аль-Иттифак» и «Аль-Халидж». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Этим летом «Аль-Иттифак» назначил на должность главного тренера Стивена Джеррарда. В Англии с карьерой наставника у бывшего легендарного футболиста «Ливерпуля» не заладилось. Зато в сезоне-2020/2021 ему удалось привести «Рейнджерс» к победе в чемпионате Шотландии.

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В помощь Джеррарду «Аль-Иттифак» приобрёл полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона и форварда «Лиона» Муссу Дембеле. Сезон обновлённые «рыцари Дехны» начали здорово. Они обыграли «Аль-Наср» (2:1) и «Аль-Хазм» (2:0).

В одной из встреч забил гол новобранец клуба — Мусса Дембеле отличился в матче с «Аль-Насром». Главным героем игры с «Аль-Хазмом» стал Витиньо, в прошлом выступавший за ЦСКА. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

В обоих случаях подопечным Стивена Джеррарда пришлось играть вторым номером. Однако они справились с этой задачей отменно. «Рыцари Дехны» не позволили толком ничего создать у своих ворот и за счёт быстрых контратак добыли необходимый результат.

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«Аль-Халидж», в отличие от «Аль-Иттифака», не сумел пригласить в свой состав ни топового наставника, ни известных футболистов. Ему банально не хватило для этого ресурсов и популярности. В результате новый сезон клуб начал с поражений в матчах с «Аль-Фейхой» (1:3) и «Аль-Ахли» (1:3).

По итогам минувшего сезона команда из города Сайхат не без удачи избежала вылета из элитного дивизиона Саудовской Аравии. Она финишировала в непосредственной близости от опасной зоны — на 14-й строчке, всего на четыре очка опередив покинувший лигу «Аль-Адалх».

В 30 турах подопечные Педру Эмануэла одержали только девять побед и четыре раза сыграли вничью. Бóльшую часть очков они добыли на домашнем стадионе. За этот период времени клуб из города Сайхат забил только 30 мячей, в то время как сам пропустил 44.

Велика вероятность, что по итогам текущего сезона «Аль-Халидж» вылетит из Про-Лиги. Последние семь лет он является одним из главных аутсайдеров первенства. Поставить на победу «Аль-Иттифака» и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 2.08.

Примечательно, что в последней очной встрече «Аль-Халидж» выиграл со счётом 2:1. Вот только было это до того, как Стивен Джеррард возглавил «рыцарей Дехны». Кроме того, та игра проходила в городе Сайхат. С выездными матчами у подопечных Эмануэла наблюдаются серьёзные проблемы.

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Думается, команда Джеррарда одержит ещё одну результативную победу и укрепит своё положение в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас она располагается на третьей строчке. У лидирующего «Аль-Иттихада» столько же очков, но чуть лучше индивидуальные показатели.

Прогноз и ставка на матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж» 24 августа 2023 года

У «Аль-Иттифака» опытнее наставник, а также сильнее состав и лучше результаты, причём как на дистанции, так и в текущем сезоне. На домашнем стадионе он наверняка одержит уверенную победу. «Аль-Халидж» много пропускает и имеет серьёзные проблемы с выездными играми. Для Джеррарда и его новых подопечных грядущий матч видится лёгкой возможностью набрать очки.

Ставка: победа «Аль-Иттифака» и тотал больше 1.5 мяча за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 11.71.

Прогноз на матч «Лудогорец» — «Аякс» с коэффициентом 2.50.

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