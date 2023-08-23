«Фенербахче» — «Твенте». Фред разгонит атаку

24 августа состоится матч плей-офф квалификации Лиги конференций «Фенербахче» — «Твенте». Начало — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «жёлтых канареек» составляет 1.65, а на «тюккерс» можно поставить за 5.30. Ставки на ничью принимают за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фенербахче» — «Твенте» 24 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Фенербахче» — «Твенте» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.25. Ставку на победу «жёлтых канареек» с точным счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «Фенербахче» — «Твенте» (24.08.2023)

Это первый матч финала квалификации, который пройдёт на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Хозяева поля занимают первое место в турецкой Суперлиге, а гости – вторую строчку в голландской Эредивизии.

«Фенербахче» выйдет на поле после победы над «Самсунспором» (2:0) в понедельник вечером в турецкой Суперлиге. На перерыв команды ушли при счёте 0:0, а затем «жёлтые канарейки» вышли вперёд на 62-й минуте. Второй мяч они забили в добавленное время.

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Победа над «Самсунспором» означает, что «Фенербахче» выиграл шесть последних матчей во всех соревнованиях.

Начав отбор со второго квалификационного раунда Лиги конференций, «жёлтые канарейки» обыграли дома «Зимбру» со счётом 5:0, а в гостевом матче одержали ещё одну разгромную победу — 4:0.

В третьем квалификационном раунде «Фенербахче» обыграл «Марибор» с общим счётом 6:1. Невероятно, но команда забила 15 голов, пропустив всего лишь один в отборе ЛК.

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Клуб выиграл с преимуществом в два и более мячей последние четыре матча в еврокубках. В каждой из этих четырёх встреч забивалось больше 2.5 мяча.

«Твенте» отправляется в Стамбул, обыграв в выходные дома «Зволле» (3:1) в Эредивизии. Для того чтобы открыть счёт, «гордости Востока» потребовалось всего 18 минут, но уже на 33-й минуте соперник забил ответный мяч. Второй гол «Твенте» забил только на 76-й минуте, а третий — в добавленное время.

«Твенте» выиграл пять из шести последних встреч. Среди прочих выделяются победы над «Хаммарбю» (1:0) и «Ригой» (с общим счётом 5:0) в Лиге конференций. Также в отборе нидерландский клуб сыграл вничью с «Хаммарбю» (1:1).

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В двух предыдущих квалификационных раундах «Фенербахче» показал убедительную игру, но на этот раз будет гораздо сложнее. Мы ожидаем, что обе команды забьют и тотал будет больше 2.5 мяча. Ставки на эту игру принимают в «Фонбет» с коэффициентом 2.05. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

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