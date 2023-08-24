«Нант» — «Монако». Александр Головин задержится в лидерах

Пока у россиянина не всё получается, но команда занимает первое место.

25 августа состоится матч 3-го тура Лиги 1 «Нант» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение монегаскам. Поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.82, а шансы «канареек» оценены в 4.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Нант» — «Монако» 25 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нант» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют «канарейки», сыграет коэффициент 1.40. Гол красно-белых доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги 1 «Нант» — «Монако» (25.08.2023)

Матч 3-го тура Лиги 1 «Нант» — «Монако» состоится 25 августа в Монпелье на стадионе «Ля Божуар». Жереми Пиньяр в 22:00 мск даст стартовый свисток. Результаты «канареек» по ходу прошлого сезона напоминали американские горки. В итоге они не без доли везения сохранили прописку в Лиге 1, опередив отправившийся в Лигу 2 «Осер» лишь на одно очко.

Старт текущего сезона складывается для «Нанта» не лучшим образом. Команда уступила «Тулузе» (1:2), ведя в счёте до 62-й минуты, а затем проиграла «Лиллю» (0:2). В обеих встречах «канарейки» играли вторым номером. Защита действовала на высоком уровне, заблокировав суммарно 27 ударов соперников.

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В 1-м туре серьёзную травму получил основной голкипер — Альбан Лафон. Из-за этого тренеру пришлось опробовать в роли вратаря других футболистов. Это стало проблемным местом команды.

«Монако» в минувшем розыгрыше Лиги 1 набрал в заключительных четырёх турах лишь одно очко, финишировав на шестой строчке. В итоге клуб остался без еврокубков. Руководство было недовольно результатом работы Филиппа Клемана и отправило специалиста в отставку, назначив на его место Адди Хюттера.

В межсезонье монегаски не спешили сорить деньгами, но после продажи Акселя Дисаси всё же совершили несколько качественных трансферов, подписав Уилфрида Синго, Мохаммеда Салису и Дениса Закарию.

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Монегаски в предсезонке провели восемь контрольных встреч и лишь в двух не забивали — с «Серклем Брюгге» (0:3) и «Дженоа» (0:1), при этом только раз сохранили ворота в безопасности.

В Лиге 1 «Монако» стартовал с побед над «Клермоном» (4:2) и «Страсбург» (3:0). На отрезке в 10 последних матчей, с учётом товарищеских, Виссам Бен-Йеддер забил пять голов и отдал одну результативную передачу, а на счету Такуми Минамино четыре мяча и три ассиста. При этом Александр Головин лишь в матче с «Болоньей» (3:2) продемонстрировал свои голевые качества, отметившись дублем.

Россиянин давно стал системообразующим игроком «Монако», завершив прошлый сезон со вторым показателем набранных очков по системе «гол+пас» в команде и топ-20 в Лиге 1 (8+7). Новый тренер красно-белых доверяет Головину. 27-летний полузащитник дал комментарий по результатам команды на старте сезона, ответив, что нужно выкладываться по максимуму в любой игре и тогда всё будет хорошо.

«Нант» и «Монако» провели 24 очные встречи. Монегаски записали в актив 15 побед, и пять матчей завершились ничейным результатом. Разница забитых и пропущенных мячей 36:17 в пользу монегасков. Последняя личная встреча закончилась результативной ничьей со счётом 2:2.

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У «Монако» лучше подбор игроков и результаты на старте турнирной дистанции. Монегаски радует результативностью, во многом благодаря ударной игре Виссама Бен-Йеддера и Такуми Минамино. После двух туров команда Хюттера выбилась в лидеры турнирной таблицы и в предстоящей встрече красно-белые постараются развить успех. Рекомендуем ставку на победу «Монако» за 1.82.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «Монако» 25 августа 2023 года

«Монако» взял уверенный старт в чемпионате Франции, после двух туров вырвавшись в лидеры. Красно-белые демонстрируют эффективную игру в атаке и постараются укрепить свои позиции, воспользовавшись проблемами «канареек» в обороне. Рекомендуем ставку на победу «Монако» за 1.82.

Ставка: победа «Монако» за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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