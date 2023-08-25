«Зенит» — «Урал». Это вам не «Спартак»!

26 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 26 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» (26.08.2023)

В то время как в топ-5 чемпионатах новый сезон только начинает набирать обороты, в Российской Премьер-Лиге миновало уже пять туров. 26 августа состоятся четыре матча 6-го тура. В самом раннем из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Расставание с ушедшим в «Аль-Хиляль» Малкомом прошло для «Зенита» болезненно. Клуб выдал худший старт сезона в чемпионате России за 10 лет. Однако возвращение Вендела, отсутствовавшего на сборах и пропустившего матчи с «Пари НН» (2:0) и «Ростовом» (1:1), вернуло команду в чувство.

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В последних двух турах подопечные Сергея Семака уверенно победили «Факел» (2:0) и «Спартак» (3:1). Разумеется, наиболее интересна игра с красно-белыми. Главным героем встречи стал как раз Вендел. Бразильский полузащитник отметился двумя забитыми мячами.

После матча глава РПЛ Александр Алаев заявил о том, что даже половина Вендела — это высококлассный игрок. Он подчеркнул, что бразилец выделяется мастерством. С этим трудно поспорить. Возвращение ведущего хавбека и победа в матче с принципиальным соперником наверняка сопутствуют эмоциональному подъёму «Зенита».

Сине-бело-голубые располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. Предстоящий матч очень важен. «Урал» идёт на втором месте. Если он победит, шансы петербуржцев на шестое подряд чемпионство снизятся.

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А выиграть нынешний «Урал» вполне способен. В пяти матчах чемпионата России он победил ЦСКА (2:1), «Оренбург» (2:0), «Спартак» (3:2) и «Балтику» (1:0). Вничью сыграл с «Пари НН» (0:0). Также екатеринбуржцы обыграли «Ростов» (1:0) и уступили «Локомотиву» (1:2) в Кубке страны.

Екатеринбуржцы набрали очень хороший ход. Виктор Гончаренко быстро встроил приобретённых летом игроков в систему, а также сделал футбол своих подопечных ещё разнообразнее и привлекательнее. Особенно здорово оранжево-чёрные смотрелись в матче со «Спартаком».

«Шмели» активно шли вперёд, то и дело создавая опасные моменты у ворот соперника. Они вполне могли забить больше, не подведи их в некоторых моментах реализация. Всего екатеринбуржцы нанесли 20 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Главное — чтобы на игру с «Зенитом» они настроились так же.

В матче последнего тура с «Балтикой» оранжево-чёрные практически не шли вперёд. Они играли преимущественно от обороны. Это наталкивает на мысль, что Гончаренко дал установку подопечным копить силы для встречи с «Зенитом». Удастся ли ему перехитрить Сергея Семака и отнять очки у чемпиона на «Газпром Арене»?

Наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 2.00. Пять из восьми последних официальных очных встреч закончились именно так. Конечно, клуб из Санкт-Петербурга видится явным фаворитом. У него сильнее состав и лучше результаты на дистанции. Большое преимущество петербуржцам даёт домашний стадион.

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Однако за то время, что Гончаренко занимает должность главного тренера, екатеринбуржцы неоднократно отнимали очки у лидеров, в частности, на выезде. Сейчас они особенно опасны. За счёт летних усилений у белорусского специалиста стало больше больше опций и вариантов, благодаря которым можно добыть необходимый результат.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 26 августа 2023 года

«Зенит» исправился за неудачный старт сезона. Возвращение Вендела в состав придало сил и уверенности. На домашнем стадионе клуб наверняка забьёт как минимум один гол «Уралу». Однако списывать со счетов подопечных Гончаренко определённо не стоит. Они классно усилились летом и уже обыграли двух лидеров в новом сезоне. На гол или два екатеринбуржцы наверняка сподобятся.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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