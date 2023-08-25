«Рубин» — «Динамо». Карьера Рахимова под сомнением

26 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Рубин» — «Динамо». Начало — в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех казанцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.98. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» 26 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рубин» – «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» (26.08.2023)

Чемпионат России по футболу набирает обороты. В выходные состоятся матчи 6-го тура РПЛ, в одном из которых в Казани «Рубин» принимает московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Рубиновые» вернулись в РПЛ спустя всего год. Уровень клуба для Первой лиги оказался достаточно высок. «Рубин» опередил «Балтику», которая казалась безупречной, заняв первое место. Помогла своевременная смена тренера. После неудач команду возглавил Рашид Рахимов, при котором команда выдала серию из семи побед.

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Тем не менее старт в РПЛ не задался. За пять встреч всего одна победа. «Рубин» закончил вничью матчи с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1), а поражения потерпел от «Спартака» (1:4) и «Ростова» (0:3). Оборона допускает слишком много ошибок, ведь уже пропущено 11 голов, что является вторым худшим показателем в лиге после оренбуржцев.

Уже ходили слухи, что руководство клуба дало Рахимову всего два матча на то, чтобы исправить ситуацию. Официальные лица опровергли это, но звонок тревожный. Поэтому своевременно казанцы одержали первую победу в сезоне – в прошлом туре дома обыграли «Крылья Советов» (2:1). Эти три очка позволили хозяевам мгновенно покинуть зону вылета, но важно не расслабляться.

Победа над самарцами может послужить толчком к прогрессу, но ближайшие матчи не сулят ничего хорошего. «Динамо» набрало неплохой ход, а в личных встречах преимущество также на стороне казанцев.

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Бело-голубые под руководством Марцела Лички постепенно возвращаются на привычный уровень. В двух стартовых матчах чемпионата москвичи набрали всего одно очко, но затем одержали три победы подряд. При этом нельзя сказать, что им везло с календарём – обыграли «Зенит» (3:2) и ЦСКА (2:1).

Таким образом, «Динамо» уже закрепилось в тройке, а команда практически адаптировалась к атакующему стилю чешского тренера. Если основываться на простых цифрах, то в пяти матчах у москвичей одно поражение и 11 забитых мячей. По результативности они уступают только ЦСКА, «Спартаку» и «Крыльям Советов». В то же время на обороне подобный стиль сказывается отрицательно – худшая защита в топ-5.

Важно, что Личка до сих пор сталкивается с разного рода кадровыми проблемами. Одного из ключевых полузащитников он уже потерял – Арсен Захарян ушёл в «Реал Сосьедад». Опорную зону должен укрепить Луис Чавес, а нападение — Хорхе Карраскаль, но это лишь в перспективе. Кроме того, пока под сомнением выход Фёдора Смолова, который уже забил три гола в чемпионате.

Впрочем, тренер не жалуется на состав и спокойно справляется теми силами, что есть. Каждый матч «Динамо» смотреть интересно, а если не сыграет Смолов, должен вновь заявить о себе Константин Тюкавин. На счету молодого форварда три гола и одна голевая передача в четырёх последних встречах РПЛ. С реализацией многочисленных моментов сложностей возникнуть не должно.

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В этой встрече не хочется ставить на результат. «Динамо» — фаворит с серией из четырёх матчей РПЛ без поражений, но команда у Лички пока непредсказуемая. «Рубин» будет воодушевлён после недавней победы и постарается закрепить успех. Что почти очевидно – голов должно быть много. Ставка на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.92 смотрится хорошо.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» 26 августа 2023 года

«Рубин» прервал серию из четырёх игр без побед в РПЛ. Подопечные Рашида Рахимова до сих пор не могут в полной мере привыкнуть к ритму чемпионата, но в деталях становятся лучше. Проблемы с обороной никуда не делись, однако в матче с «Динамо» Лички важнее не уступать впереди. Бело-голубые становятся лучше с каждым туром, много забивают и не мешают играть сопернику. Поэтому болельщиков снова ждёт яркий атакующий футбол с голами в обе стороны.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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