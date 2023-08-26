«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами». Лионель Месси не железный

27 августа состоится матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Шансы «цапель» оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» 27 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» (27.08.2023)

Возобновился регулярный сезон МЛС, в котором теперь будет намного интереснее. 27 августа на стадионе «Ред Булл Арена» встретятся «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Интер Майами». Начало встречи запланировано на 2:30 мск. Пришло время открыть новую главу в истории команды Бекхэма?

«Красные быки» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. За 24 тура чемпионата США команда одержала семь побед и восемь раз сыграла вничью. До зоны плей-офф клубу не хватает всего трёх очков, и ещё полно времени впереди.

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Намного хуже ситуация с «Интер Майами». Команда Бекхэма находится на последнем месте в таблице Востока, выиграв всего лишь 5 из 22 встреч текущего сезона, потерпев поражения 14 раз. Намного хуже ситуация с гостевыми матчами – одна победа в 11 играх. Но даже в таком положении есть ещё шансы получить путёвку в плей-офф.

Межсезонье «цапли» провели продуктивно и хорошо поработали на трансферном рынке. Сначала клубу удалось совершить самый неожиданный переход – Месси стал футболистом «Интер Майами». За ним пришли ещё двое экс-футболистов «Барселоны» — Серхио Бускетс и Жорди Альба. Плюс команду возглавил Херардо Мартино, имеющий богатый тренерский опыт. Он работал с «Барселоной» и даже со сборной Аргентины.

Новички моментально стали приносить пользу. «Интер Майами» принял участие в Кубке лиг. «Цапли» выиграли во всех семи встречах, в том числе в финале с «Нэшвиллом» в серии пенальти (1:1, 10:9 по пенальти). Месси неоднократно удивлял и заставлял болельщиков вставать со своих кресел. Он положил несколько красивых мячей с дальней дистанции, со штрафного, а также делал классные передачи.

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Лионель забивал в каждом из семи матчей Кубка лиг, оформив три дубля. Всего он записал на свой счёт 10 мячей и сделал один ассист. Если бы не аргентинец, команда вряд ли бы даже дошла до полуфинала турнира. Уж слишком много он принёс пользы и забил важных голов. В шести из семи игр забивалось больше 2.5 мяча, а в пяти команды обменивались голами. Защита у «Интер Майами» не очень, но зато атака на высоте.

«Нью-Йорк Ред Буллз» тоже принимал участие в Кубке лиг, но вылетел в 1/8 финала плей-офф, уступив «Филадельфии» в серии 11-метровых (1:1, 3:4 по пенальти). До этой стадии команда обыграла «Нью-Йорк Сити» со счётом 1:0. Затем «красные быки» одержали победу над «Ди-Си Юнайтед» в МЛС – 1:0.

В это время «Интер Майами» выиграл в полуфинале Открытого кубка США. Команда Бекхэма победила «Цинциннати» в серии 11-метровых ударов (3:3, 5:4 в серии пенальти). Это первая игра, в которой Месси не забил гол с момента дебюта за клуб. Зато он сделал два ассиста и реализовал один из пенальти.

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Перед игрой с «Нью-Йорк Ред Буллз» главный тренер «цапель» заявил, что Лионель может остаться на скамейке запасных. В этом нет ничего удивительно, ведь команда провела большое количество матчей за короткий промежуток. Тем более между встречей в Открытом кубке США и матчем МЛС прошло не так много времени. Месси не железный, и ему тоже нужен отдых, чтобы вывести «Интер Майами» в плей-офф. Думается, что, даже если он не выйдет с первых минут, одержать победу не составит труда.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» 27 августа 2023 года

Мартино заявил, что Месси отдохнёт и начнёт матч на скамейке запасных. Даже этот факт не гарантирует «красным быкам» победу. Они выглядят хуже на последнем отрезке, часто ограничиваются одним забитым мячом, пока «Интер Майами» перестроился на атакующий футбол. Мы предлагаем поставить на «цапель» с коэффициентом 2.80.

Ставка: победа «Интер Майами» за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 11.28.

Мартино: в ближайших матчах «Интер Майами» Месси может остаться в запасе.

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