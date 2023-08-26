«Сочи» — «Локомотив». Кем заменить Дзюбу? Ответит Галактионов

Экс-капитан сборной России ударно провёл концовку прошлого сезона. Его не хватает, но есть и другие футболисты.

27 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив». Начало – в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами южан: поставить на победу сочинцев можно за 2.43. Успех москвичей оценивается коэффициентом 2.90. Поставить на ничью предлагают за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 27 августа 2023 года

Аналитики склоняются к тому, что матч «Сочи» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25. Если забьют «барсы», сыграет коэффициент 1.21. Гол железнодорожников доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (27.08.2023)

Матч 6-го тура чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» состоится 27 августа в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток будет дан в 20:00. «Барсы» под началом Дмитрия Хохлова на финише прошлого сезона демонстрировали не лучшие результаты, но руководство клуба предоставило ему кредит доверия. В межсезонье «Сочи» постарался повысить конкуренцию в составе, подписав нескольких легионеров.

В обновлённом составе южане в семи официальных матчах текущего сезона победили «Балтику» (2:0) и «Ростов» (4:0) в РПЛ, а также «Факел» (3:1) в Кубке России, проиграв остальные четыре встречи. 47-летнему специалисту удалось исправить бóльшую часть проблем, оставленных ему Гараниным и Бердыевым в наследство.

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В частности, заметен прогресс в атаке. Лишь в двух матчах текущего сезона «Сочи» не сумел отметиться результативными действиями, забив 11 голов.

Железнодорожники под руководством Галактионова набрали шикарный ход под конец минувшего сезона. В весенней части красно-зелёные демонстрировали лучшие результаты среди всех представителей чемпионата России, набрав 32 очка из 49 возможных. Это завысило планку ожиданий от старта текущего розыгрыша.

«Локомотив» стал огорчать. Подопечные Галактионова разгромили «Факел» (4:1), сыграли вничью с «Рубином» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1), а также уступили ЦСКА (1:4). Поражение в московском дерби продемонстрировало, что красно-зелёные ещё не готовы преследовать амбициозные турнирные цели.

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Москвичи регрессировали в атаке. Показатели выполненных ударов по воротам и в створ, а также xG — одни из худших в чемпионате России. Максим Глушенков и Артём Дзюба, которые эффективно действовали в нападении, не впечатляют качеством игры в начале текущего сезона. Экс-капитан сборной России испытывает проблемы со здоровьем. Галактионову некем его заменить.

Главный тренер «Локомотива» дал комментарий по поводу нестабильных результатов, ответив, что молодым исполнителям нужно время, чтобы повысить уверенность в собственных силах, а травмированного Артёма Дзюбу ему просто некем заменить. Над усилением позиции центрфорварда руководству клуба предстоит поработать.

«Локомотив» и «Сочи» провели 10 очных встреч. Москвичи записали в актив шесть побед, и два матча закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 17:11 в пользу железнодорожников. Последняя личная встреча закончилась разгромной победой «Локомотива» со счётом 3:0.

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Железнодорожники на старте текущего сезона разочаровали. В пяти матчах РПЛ футболисты выполнили 54 удара, из которых лишь 16 пришлись в створ. Забили они девять голов. «Сочи» постепенно прибавляет под началом Хохлова. Заметен игровой прогресс в атаке, подчёркивающий неслучайность разгромной победы над «Ростовом» (4:0). Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют и «Локомотив» не проиграет за 2.39 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 27 августа 2023 года

С шестью очками в активе железнодорожники расположились на 11-м месте, отставая от лидера чемпионата России на семь очков. «Локомотив» проиграл лишь одну из семи встреч в текущем сезоне. Вряд ли подопечные Галактионова не смогут набрать очки в предстоящей игре. Однако после разгромной победы «Сочи» над «Ростовом» (4:0) недооценивать хозяев не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют и «Локомотив» не проиграет за 2.39 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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