Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Сочи» — «Локомотив», прогноз на матч РПЛ 27 августа 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Сочи» — «Локомотив». Кем заменить Дзюбу? Ответит Галактионов
Александр Ничипорук
«Сочи» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Экс-капитан сборной России ударно провёл концовку прошлого сезона. Его не хватает, но есть и другие футболисты.

27 августа состоится матч 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив». Начало – в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами южан: поставить на победу сочинцев можно за 2.43. Успех москвичей оценивается коэффициентом 2.90. Поставить на ничью предлагают за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 27 августа 2023 года

Аналитики склоняются к тому, что матч «Сочи» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25. Если забьют «барсы», сыграет коэффициент 1.21. Гол железнодорожников доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (27.08.2023)

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч 6-го тура чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» состоится 27 августа в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток будет дан в 20:00. «Барсы» под началом Дмитрия Хохлова на финише прошлого сезона демонстрировали не лучшие результаты, но руководство клуба предоставило ему кредит доверия. В межсезонье «Сочи» постарался повысить конкуренцию в составе, подписав нескольких легионеров.

Ромащенко быстро адаптировался:
«Спартак» — «Ахмат». Ромащенко — молодец, но Абаскаль ещё круче
«Спартак» — «Ахмат». Ромащенко — молодец, но Абаскаль ещё круче

В обновлённом составе южане в семи официальных матчах текущего сезона победили «Балтику» (2:0) и «Ростов» (4:0) в РПЛ, а также «Факел» (3:1) в Кубке России, проиграв остальные четыре встречи. 47-летнему специалисту удалось исправить бóльшую часть проблем, оставленных ему Гараниным и Бердыевым в наследство.

Главный тренер «Реала Сосьедад» высказался о дебюте Захаряна.

В частности, заметен прогресс в атаке. Лишь в двух матчах текущего сезона «Сочи» не сумел отметиться результативными действиями, забив 11 голов.

Железнодорожники под руководством Галактионова набрали шикарный ход под конец минувшего сезона. В весенней части красно-зелёные демонстрировали лучшие результаты среди всех представителей чемпионата России, набрав 32 очка из 49 возможных. Это завысило планку ожиданий от старта текущего розыгрыша.

Гончаренко покажет характер:
«Зенит» — «Урал». Это вам не «Спартак»!
«Зенит» — «Урал». Это вам не «Спартак»!

«Локомотив» стал огорчать. Подопечные Галактионова разгромили «Факел» (4:1), сыграли вничью с «Рубином» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1), а также уступили ЦСКА (1:4). Поражение в московском дерби продемонстрировало, что красно-зелёные ещё не готовы преследовать амбициозные турнирные цели.

Павел Погребняк стал игроком футбольного клуба «Чисто Питер».

Москвичи регрессировали в атаке. Показатели выполненных ударов по воротам и в створ, а также xG — одни из худших в чемпионате России. Максим Глушенков и Артём Дзюба, которые эффективно действовали в нападении, не впечатляют качеством игры в начале текущего сезона. Экс-капитан сборной России испытывает проблемы со здоровьем. Галактионову некем его заменить.

Главный тренер «Локомотива» дал комментарий по поводу нестабильных результатов, ответив, что молодым исполнителям нужно время, чтобы повысить уверенность в собственных силах, а травмированного Артёма Дзюбу ему просто некем заменить. Над усилением позиции центрфорварда руководству клуба предстоит поработать.

«Локомотив» и «Сочи» провели 10 очных встреч. Москвичи записали в актив шесть побед, и два матча закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 17:11 в пользу железнодорожников. Последняя личная встреча закончилась разгромной победой «Локомотива» со счётом 3:0.

Тер Штеген продлил контракт с «Барселоной».

Железнодорожники на старте текущего сезона разочаровали. В пяти матчах РПЛ футболисты выполнили 54 удара, из которых лишь 16 пришлись в створ. Забили они девять голов. «Сочи» постепенно прибавляет под началом Хохлова. Заметен игровой прогресс в атаке, подчёркивающий неслучайность разгромной победы над «Ростовом» (4:0). Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют и «Локомотив» не проиграет за 2.39 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 27 августа 2023 года

С шестью очками в активе железнодорожники расположились на 11-м месте, отставая от лидера чемпионата России на семь очков. «Локомотив» проиграл лишь одну из семи встреч в текущем сезоне. Вряд ли подопечные Галактионова не смогут набрать очки в предстоящей игре. Однако после разгромной победы «Сочи» над «Ростовом» (4:0) недооценивать хозяев не стоит. Рекомендуем ставку на обе забьют и «Локомотив» не проиграет за 2.39 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и «Локомотив» не проиграет за 2.39.

Экспресс с коэффициентом 11.28.

Геркус может стать президентом «Арсенала».

Мбаппе вновь отказался продлевать контракт с «ПСЖ».

Мартино: в ближайших матчах «Интер Майами» Месси может остаться в запасе.

ЦСКА предложил € 4 млн за защитника «Ред Булл Брагантино» Капишабу.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android