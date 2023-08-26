«Ренн» — «Гавр». Далер Кузяев освоился, но команде не легче

Россиянин уже даже забил гол, но пока о победах остаётся только мечтать.

27 августа состоится матч 3-го тура французской Лиги 1 «Ренн» – «Гавр». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-чёрных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех тёмно-синих оценивается аналитиками в 7.30. Поставить на ничью предлагают за 4.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ренн» — «Гавр» 27 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ренн» – «Гавр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Ренн» — «Гавр» (27.08.2023)

Программу второго игрового дня 3-го тура чемпионата Франции по футболу открывает матч «Ренн» — «Гавр». Соперники располагаются в разных частях турнирной таблицы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Ренну» в последние годы никак не удаётся реализовать свой потенциал. Команда, которая по уровню возможностей превосходит большинство конкурентов из топ-10, никак не может квалифицироваться в Лигу чемпионов. Вот и прошлом сезоне красно-чёрным не хватило всего пяти очков, чтобы финишировать на третьей строчке. При этом клуб постоянно сталкивается с потерями ведущих игроков.

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Этим летом «Ренн» покинули основные полузащитники Лесли Угочукву и Ловро Майер, а также в «Манчестер Сити» перебрался вингер Жереми Доку. Главному тренеру Бруно Женезио предстоит вновь перестраиваться, стараясь сохранить привычный стиль игры. Тем не менее пока результаты хозяев не могут разочаровывать болельщиков, особенно в чемпионате.

В двух матчах Лиги 1 «Ренн» набрал четыре очка. С «Метцем» не испытал никаких проблем – после ничьей в первом тайме забил четыре безответных гола во втором (5:1). Затем сыграл вничью с «Лансом» (1:1), который является серебряным призёром прошлого сезона. Стоит отметить характер команды, ведь в обеих играх она добивалась своего, несмотря на очень слабый старт.

Что важно, «Ренну» повезло с календарём – кроме «Ланса», в первых четырёх матчах предстоит встретиться с аутсайдерами и новичками. Одна домашняя победа уже есть, и терять очки с «Гавром» он не намерен. Тем более что у хозяев пять побед подряд дома в чемпионате. В этих встречах они забивали в среднем более трёх голов за игру.

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«Гавру» с таким натиском справиться будет сложно. Гости спустя много лет вернулись в Лигу 1 с одной конкретной целью – не вылететь в первом же сезоне. По двум матчам «Гавра» пока заметно, что команда не сможет составить полноценную конкуренцию даже клубам из середины турнирной таблицы. У него проблемы с обороной, а ресурсов в атаке не хватает, чтобы скрыть недостатки.

После двух туров новичок набрал всего одно очко. При этом в соперниках были команды примерно равного уровня – «Монпелье» и «Брест». С первыми тёмно-синие смогли избежать поражения благодаря голу на 90-й минуте (2:2), а вот с «Брестом» отыграться уже не получилось, хотя моментов было достаточно. Теперь же гостям предстоит первый серьёзный вызов.

Нельзя не отметить, что единственный гол в игре с «Брестом» забил Далер Кузяев. Летом руководство старалось укрепить состав преимущественно за счёт свободных агентов, а бывший игрок «Зенита» призван стать ключевым в системе. Российский полузащитник постепенно осваивается в новом клубе, стабильно появляясь на поле с первых минут. Гол во втором матче за «Гавр» тоже говорит о вовлечённости Далера в атаку команды.

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Только нападение у гостей в данный момент и впечатляет. «Гавр» хорошо умеет подстраиваться под стиль соперников – в 1-м туре он грамотно действовал на контратаках, а во 2-м играл первым номером и нанёс вдвое больше ударов по воротам. В Ренне слишком осторожничать тоже смысла нет. Нужно стремиться к голу.

Хозяева точно поддержат такой стиль, потому что в их домашних матчах всегда много голов. Разумеется, больше одного мяча подопечные Женезио едва ли пропустят, но и без труда выиграть на классе не смогут. Поэтому лучше присмотреться к ставке – «Ренн» не проиграет и обе забьют за 2.26.

Прогноз и ставка на матч Лиги 1 «Ренн» — «Гавр» 27 августа 2023 года

Матч соперников, которые в этом сезоне решают совершенно разные турнирные задачи. «Ренн» вновь неплохо стартовал, не потерпев ни одного поражения. Хозяева стараются справиться с кадровыми потерями, но ниже определённого уровня не падают. «Гавр» только вернулся в Лигу 1 и пока сталкивается с ожидаемыми проблемами даже в играх с потенциальными конкурентами за выживание. Тем не менее гостей точно нельзя упрекнуть в отсутствии желания – они в каждой встрече пытаются играть активно. Победить снова не удастся, но без гола поле не покинут.

Ставка: «Ренн» не проиграет и обе забьют за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 11.28.

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