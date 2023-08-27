«Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад». Счастливый Бензема — гарант побед!

Клуб уверяет, что Карим каждый день рад играть за «тигров». Тем более скоро к нему может присоединиться Салах.

28 августа состоится матч 4-го тура Про-Лиги «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Шансы «Аль-Вахды» оценили в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад» 28 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад» (28.08.2023)

Футбол в Саудовской Аравии в самом разгаре, и наступило время для 4-го тура. В одном из матчей Про-Лиги 28 августа 2023 года «Аль-Вахда» будет принимать «Аль-Иттихад» на домашнем стадионе. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

«Рыцари Мекки» минувший сезон провели очень плохо, едва сохранив прописку в Про-Лиге. Команда после 30 туров набрала 32 очка, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка. Интересно, что клуб очень плохо выступал на домашнем поле, выиграв всего лишь 4 из 15 встреч. В текущем розыгрыше страны «Аль-Вахде» предстоит преследовать прежние цели, потому что он толком не усилился в межсезонье.

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Хозяевам предстоит принимать на своём поле действующего чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» решительно настроен провести этот сезон не хуже предыдущего. Для этого руководство не скупится и подписывает топовых футболистов из Европы. Клуб переманил обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема из «Реала». Игрок перешёл в качестве свободного агента. Также были приобретены Н’Голо Канте, Фабиньо и Жота из «Селтика».

В последнее время «Аль-Иттихад» стал обрастать слухами и скандалами, привлекая к себе ещё больше внимания болельщиков по всему миру. Не так давно появилась информация, что первый игрок собирается покинуть Саудовскую Аравию через месяц после переезда. Им оказался Жота, а эта история выглядит очень туманной.

Затем источники заявили о скандале между Бензема и главным тренером. Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ситуацию, сказав, что это абсурд и между ними всё отлично. Также он добавил, что француз счастлив находиться в составе «тигров» и играть за свою новую команду. После этого появился видеоролик, на котором экс-игрок «Реала» улыбается и пребывает в классном настроении. Подписали его так: «Карим Бензема, всегда счастлив».

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Дальше – больше, потому что, судя по информации источников, в ближайшее время Салах прибудет на медосмотр и станет футболистом «Аль-Иттихада». Это произойдёт, даже несмотря на недовольство Юргена Клоппа, который цеплялся за то, чтобы египтянин остался в «Ливерпуле». С таким усилением да на пару с Бензема «тигров» ждёт успех.

В межсезонье подопечные Нуну Эшпириту Санту участвовали в Кубке арабских чемпионов, но вылетели в 1/4 финала, потерпев поражение от «Аль-Хиляля» со счётом 1:3. В той игре пенальти не реализовал Карим. Зато новый сезон Про-Лиги начался для «тигров» вполне удачно – три победы подряд и ни одного пропущенного мяча.

В 1-м туре команда разгромила «Аль-Раед» со счётом 3:0. Сопернику ещё очень сильно повезло, ведь «Аль-Иттихад» нанёс 18 ударов и девять – в створ ворот. С такими показателями можно было забивать гораздо больше. После этого «тигры» обыграли «Аль-Таи» — 2:0. Вновь огромное превосходство по статистике, но реализация хромала.

В последнем матче «тигры» разгромили «Эр-Рияд» со счётом 4:0. Наконец-то забил Карим Бензема в чемпионате Саудовской Аравии свой первый гол, а также сделал ассист. Результаты клуба и так на высшем уровне, а что будет, если Салах действительно присоединится к обладателю «Золотого мяча»?

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«Аль-Вахда» тоже ушёл недалеко, но соперника уровня «Аль-Иттихада» у него ещё не было. Клуб уступил в 1-м туре «Эр-Рияду» (0:1), но в следующей встрече обыграл «Аль-Шабаб» со счётом 3:1. В последнем матче «рыцари Мекки» разгромили «Аль-Таи» — 3:0. Интересно, что сможет показать команда чемпиону страны.

Вряд ли у хозяев есть шанс набрать очки, несмотря на хорошие результаты в последних матчах. Однако на гол наиграть они могут благодаря отличной реализации моментов и наигранным связкам. Однако механизм атаки в «Аль-Иттихаде» работает гораздо лучше, а ещё он отличается наличием звёзд в составе. Предлагаем поставить на победу «тигров» и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад» 28 августа 2023 года

«Рыцари Мекки» заслуживают только похвалы за результаты последних матчей. Они одержали две победы подряд и в каждой встрече забивали по три мяча. Однако «Аль-Иттихад» превосходит их по составу, надёжности в обороне и является действующим чемпионом. К тому же у «тигров» есть Бензема, готовый решить исход в любой сложной ситуации. Предлагаем поставить на победу гостей и тотал больше 2.5 мяча, рассчитывая на то, что хозяевам удастся забить хотя бы один гол, подогрев интригу.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 9.58.

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