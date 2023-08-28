«Аль-Наср» — «Аль-Шабаб». Криштиану Роналду беспощаден

Особенно если речь заходит о собственном достоинстве. Когда эти клубы играли в последний раз между собой, португалец был в бешенстве.

29 августа состоится матч 4-го тура Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Шансы «Аль-Шабаба» оценили в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» 29 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» (29.08.2023)

С каждым новым трансфером в Саудовскую Аравию интерес к Про-Лиге увеличивается. А дорогу всем европейским звёздам сюда открыл Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», который 29 августа будет принимать на своём стадионе «Аль-Шабаб» в 4-м туре чемпионата страны. Начало игры – в 21:00. Болельщиков ждёт дерби команд из Эр-Рияда.

«Аль-Наср» в минувшем сезоне не смог выиграть Про-Лигу, уступив первое место «Аль-Иттихаду» с отставанием в четыре очка. Команда заметно усилилась этим летом, подписав звёздных футболистов на позиции, которые требовали улучшений. Так к Роналду присоединились Садио Мане, Отавио, Эмерик Лапорт, Секо Фофана, Марсело Брозович и Алекс Теллес.

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Кроме того, перед началом сезона «рыцари Неджда» принимали участие в Кубке арабских чемпионов и выиграли этот турнир. В финальной встрече подопечные Луиша Каштру обыграли в дополнительное время «Аль-Хиляль» (2:1 д. вр.). Роналду стал лучшим бомбардиром, забив шесть мячей в плей-офф и ещё два — на групповом этапе.

«Аль-Шабабу» нечем похвастаться, ведь единственным его трансфером в межсезонье стал Хабиб Диалло, ранее выступавший за «Страсбург». Клуб также принимал участие в Кубке арабских чемпионов, но вылетел в полуфинале, проиграв «Аль-Хилялю» со счётом 1:3. В четырёх из пяти встреч турнира забивалось не больше одного мяча.

Обидно, но «Аль-Наср» начал новый сезон Про-Лиги с двух поражений кряду. «Рыцари Неджда» сначала уступили «Аль-Иттифаку» (1:2), а затем «Аль-Таавуну» (0:2). Прервать череду неудач удалось победой в матче с «Аль-Ахли» из Дубая в квалификации Лиги чемпионов АФК. Команда Луиша Каштру выиграла со счётом 4:2, а Криштиану отдал одну результативную передачу.

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Видимо, эта встреча помогла клубу взбодриться, и уже в последнем матче Про-Лиги он с крупным счётом 5:0 выиграл у «Аль-Фата». Примечательно, что Роналду хет-трик оформил, а Мане — дубль. Вот таким и хочется видеть «Аль-Наср» после большой трансферной компании.

После победы Криштиану был очень рад и написал в соцсетях, что это была великолепная командная работа. А в своём интервью по итогам матча португалец сказал, что лига прогрессирует и планирует превзойти топовые европейские чемпионаты. Роналду пообещал продолжать помогать ей в этом своей высококлассной игрой.

«Аль-Шабаб» — это ещё один удобный соперник для «рыцарей Неджда». «Белые львы» не выиграли ни одного матча в текущем сезоне. Они дважды сыграли вничью – с «Аль-Ахдудом» и «Дамаком» — с одинаковым счётом 1:1. В другой встрече они потерпели поражение от «Аль-Вахды» — 1:3.

Роналду прав: его команда прогрессирует, становится хитрее и пребывает в отличном настроении. После хет-трика Криштиану и дубля Мане в атаке у «Аль-Насра» будет ещё жарче. «Аль-Шабабу» не позавидуешь, ведь он попался «рыцарям Неджда» в самый неподходящий момент. Тем более Роналду наверняка помнит их встречу в Кубке арабских чемпионов, завершившуюся ничьей 0:0. Ведь именно после неё португалец был так зол и плеснул водой в оператора. Предлагаем поставить на дубль Криштиану за 2.57.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» 29 августа 2023 года

Роналду наверняка припомнит обиду «Аль-Шабабу», ведь во встрече Кубка арабских чемпионов те сдержали атаку «Аль-Насра» и сыграли вничью 0:0. Это разозлило португальца. Настал час расплаты, и он готов выместить злость на «белых львах». Особенно после удачного матча, в котором оформил хет-трик. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал Криштиану больше 1.5 мяча за 2.57.

Ставка: Криштиану Роналду забьёт больше 1.5 мяча за 2.57.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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