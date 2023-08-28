Эмиль Руусувуори — Андрей Рублёв. Россиянин отомстит за Цинциннати

Восьмая ракетка мира набрался сил. Он готов взять реванш у финна за поражение на «Мастерсе».

29 августа Эмиль Руусувуори и Андрей Рублёв сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 21:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение россиянину, коэффициент на его победу составляет 1.28. На успех финна можно поставить за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Эмиль Руусувуори — Андрей Рублёв 29 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Открытого чемпионата США Эмиль Руусувуори — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.68, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.10. Ставки на четвёртый сет принимаются в «Фонбет» с коэффициентом 1.53. Всем, кто пройдёт регистрацию, подарят фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч первого круга US Open Эмиль Руусувуори — Андрей Рублёв (29.08.2023)

Стартовал 143-й розыгрыш Открытого чемпионата США. На 29 августа запланировано множество интересных матчей первого круга соревнования. Среди прочих выделяется встреча между Эмилем Руусувуори и восьмой ракеткой мира — Андреем Рублёвым. Совсем недавно теннисисты играли между собой во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

Руусувуори обыграл Рублёва со счётом 2:1 (7:6, 5:7, 7:6). Однако дальше третьего круга пройти ему не удалось. Финн уступил лаки-лузеру из Австралии Алексею Попырину 1:2 (2:6, 6:1, 3:6). В текущем сезоне ему удалось пробраться дальше третьего круга только в двух турнирах — в хардовом «Мастерсе» в Майами и травяном АТР-250 в Хертогенбосхе.

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В Майами Эмиль дошёл до 1/4 финала, обыграв на предыдущих стадиях Роберто Баутиста-Агута и Ботика ван де Зандсхулпа. Дальше не пустил Янник Синнер — 0:2 (3:6, 1:6). В Хертогенбосхе он дошёл до полуфинала, отомстив на предыдущей стадии Синнеру 2:0 (6:3, 6:4). В финал не пустил Таллон Грикспор — 0:2 (4:6, 5:7).

В целом Руусувуори – перспективный теннисист. Практика показывает, что он способен не просто навязывать борьбу, но и обыгрывать сильных соперников. Однако на турнирах «Большого шлема» 24-летний теннисист ни разу не проходил дальше второго круга. Для того чтобы преодолеть эту планку, ему не хватает как опыта, так и техники.

В этом сезоне Эмиль дошёл до второго круга на Australian Open и на «Ролан Гаррос». В первом круге он не без труда обыграл Макса Пёрселла со счётом 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) и Грегуара Баррера — 3:2 (6:2, 6:7, 5:7, 6:1, 6:4). Во втором круге Руусувуори проиграл как раз Рублёву — 1:3 (2:6, 4:6, 7:6, 3:6) и Григору Димитрову 0:3 (6:7, 3:6, 4:6).С Уимблдона он вылетел, уступив в первом круге Стэну Вавринке — 0:3 (5:7, 5:7, 4:6).

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У Андрея гораздо больше опыта выступлений в мэйджорах. Он восемь раз добирался до четвертьфинала в турнирах «Большого шлема». В этом сезоне россиянин дошёл до данной стадии на Australian Open и Уимблдоне. В обоих случаях дальше его не пустил Новак Джокович.

На «Ролан Гаррос» Рублёв дошёл до третьего круга, очень обидно уступив Лоренцо Сонего со счётом 2:3 (7:5, 6:0, 3:6, 6:7, 3:6). Попутно он выиграл несколько грунтовых турниров — АТР-250 в Бостаде и «Мастерс» в Монте-Карло. На харде в этом сезоне Андрей выступает хуже всего.

Помимо неудачного выступления в Цинциннати, Рублёв проиграл в первом же матче «Мастерса» в Торонто Маккензи Макдональду со счётом 0:2 (4:6, 3:6). Однако президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал не беспокоиться за тонус Андрея. Он отметил, что такие выступления — это нормально перед US Open.

Тарпищев подчеркнул, что, может, и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Возможно, так и есть. Ведь теперь к Открытому чемпионату США Андрей подходит с хорошим запасом сил. На данном мэйджоре он доходил до 1/4 финала целых три раза.

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Поставить на победу Рублёва и тотал больше 35.5 гейма можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.33, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей. История очных встреч насчитывает три матча. Все получились упорными. Только в одном из них финн выиграл (как раз в Цинциннати). Крайне маловероятно, что ему удастся победить в этот раз. Настрой на мэйджор у Андрея будет гораздо серьёзнее, чем на «Мастерс».

Прогноз и ставка на матч в US Open Эмиль Руусувуори — Андрей Рублёв 29 августа 2023 года

Эмиль выступает на харде лучше, чем на других покрытиях. В Открытом чемпионате Австралии он сумел навязать борьбу Рублёву, а в Цинциннати вообще выиграл. Думается, и в US Open финн доставит некоторые проблемы россиянину. В то же время в победе Андрея не возникает сомнений. Он более опытный и мастеровитый теннисист, чем Руусувуори. Восьмая ракетка мира запасся энергией. Думаем, он возьмёт реванш. Ставки на победу Рублёва и тотал больше 35.5 гейма принимаются в «Фонбет» за 2.33, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал больше 35.5 гейма за коэффициент 2.33.

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