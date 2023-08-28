«Пари НН» — «Краснодар». Юран доставит хлопот Ивичу

29 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» 29 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» (29.08.2023)

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. 29 августа состоятся четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка России. В одном из них на стадионе «Нижний Новгород» «Пари НН» примет «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Нижегородцы в шести турах чемпионата России одержали две победы — над «Ахматом» (2:0) и «Ростовом» (1:0). Вничью сыграли с «Уралом» (0:0). Поражения потерпели в играх с «Зенитом» (0:2), «Краснодаром» (0:1) и «Факелом» (0:2).

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Также подопечные Сергея Юрана обыграли «Динамо» (1:1, 4:3 пен.) и уступили «Спартаку» (4:5) в Кубке России. Во всех удачно сложившихся встречах они выступали на домашнем стадионе. Примечательно, что у нижегородцев в новом сезоне пока только одно поражение дома — в матче с «Зенитом».

Причём проиграл «Пари НН» из-за того, что остался в меньшинстве. Красную карточку на 48-й минуте при счёте 0:0 получил Виктор Александров. Также из-за него нижегородцы уступили «Факелу». Защитник снова был удалён с поля при счёте 0:0, только уже на 56-й минуте. Будь он аккуратнее, нижегородцы, вероятно, располагались бы сейчас не на девятом месте в таблице РПЛ, а повыше.

В первую очередь за неплохие результаты стоит отдать должное Юрану. Наставник довёл практически до идеала игру в обороне. В шести матчах его подопечные пропустили только пять мячей, четыре из которых в меньшинстве. Правда, и сами нижегородцы забили за этот период времени лишь три гола.

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«Краснодар» в шести матчах чемпионата России не потерпел ни одного поражения. Вничью он сыграл с «Локомотивом» (1:1) и «Факелом» (0:0). Помимо «Пари НН», «быки» победили «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0). Таким образом, они расположились на первом месте.

После ничьей с «Факелом» Владимир Ивич сказал, что его подопечные доминировали и заслуживали забрать три очка. Любопытно, что в обеих встречах чёрно-зелёные зарабатывали пенальти, но не могли их реализовать.

В матче с железнодорожниками краснодарцы действительно очень обидно потеряли очки. Они владели инициативой весь матч, но пропустили в компенсированное ко второму тайму время. В игре с «огнеопасными» была совсем иная картина. Встреча проходила на равных скоростях. Соперник вообще мог выиграть, не соверши в концовке невероятный сейв Матвей Сафонов.

В прошлом сезоне голкипер регулярно допускал ошибки, но в этом пока что производит исключительно приятное впечатление. После шести туров РПЛ Сафонов в лидерах по отражённым ударам в створ. В частности благодаря его стараниям краснодарцы пропустили только два мяча — меньше всех.

В Кубке России Сафонова замещает Станислав Агкацев. В прошлом сезоне он неоднократно выручал, но и в этом продолжает радовать. В двух матчах группового этапа Кубка России 21-летний вратарь совершил 13 сейвов. Этого не хватило для того, чтобы избежать поражений, но есть важный нюанс.

Во-первых, в соперниках были остроатакующие команды — «Спартак» и «Динамо». Во-вторых, добрую половину встречи с «народной командой» чёрно-зелёные провели в меньшинстве из-за удаления Эдуарда Сперцяна. В игре с бело-голубыми они не реализовали пенальти и пропустили на 90+6-й минуте.

У «Пари НН» не такое мощное нападение, как у «Спартака» и «Динамо». Более того, он реже всех бьёт по воротам. В шести турах РПЛ нижегородцы нанесли только 48 ударов, причём лишь 12 из них пришлись в створ. Всё ведёт к тому, что сыграет ставка на ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.82.

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Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Другая проходила в Краснодаре, и «быки» выиграли со счётом 3:1. На выезде им вряд ли удастся забить так много заметно прибавившим в обороне нижегородцам.

У команды Юрана есть неплохие шансы выбить чёрно-зелёных из Кубка России. Если она выиграет, то краснодарцы останутся на последнем месте в турнирной таблице, и сократить отрыв им будет очень непросто.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» 29 августа 2023 года

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. На бумаге «Краснодар» сильнее, но на домашнем стадионе «Пари НН» выступает очень здорово. Поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча. Статистика шести последних очных встреч только за такой исход. У нижегородцев надёжная защита, но плохо поставлена игра в атаке. У краснодарцев сильная вратарская позиция. В конце концов, обе команды крайне редко пропускают.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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