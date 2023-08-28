«Аль-Ахли» — «Аль-Таи». Кессье и Фирмино пишут историю

Недавно клуб играл лигой ниже, а теперь имеет один из сильнейших составов в Про-Лиге и серию побед.

29 августа состоится матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Таи». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Ахли» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Аль-Таи» оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак» 29 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Ахли» — «Аль-Таи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.76.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Таи» (29.08.2023)

Набирает обороты новый сезон Про-Лиги, ставшей в последнее время очень популярной. 29 августа состоятся пять встреч 5-го тура. В одной из них на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде местный «Аль-Ахли» примет «Аль-Таи». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

В трёх матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Хазм» (3:1), «Аль-Халидж» (3:1) и «Аль-Охдуд» (1:0). Таким образом, он расположился на второй строчке в турнирной таблице. У «крепости трофеев» столько же очков, как у лидирующего «Аль-Иттихада», но чуть хуже индивидуальные показатели.

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А ведь ещё в прошлом сезоне клуб из Джидды выступал во втором по значимости дивизионе страны. Помогли ему вернуться в верхнюю часть таблицы трансферы и подписание одного из самых перспективных наставников — Маттиаса Яйссле, который вместе с «Зальцбургом» дважды становился чемпионом Австрии.

В подспорье Яйссле получил ряд футболистов АПЛ — Роберто Фирмино, Рияда Мареза, Аллана Сент-Максимена и Эдуарда Менди. Кроме того, присоединились к «Аль-Ахли» полузащитник «Барселоны» Франк Кессье, а также защитники «Ромы» и «Аталанты» — Рожер Ибаньес и Мерих Демирал.

Совсем недавно команда из Джидды приобрела у «Сельты» Габриэля Вейгу, которого хотели видеть в своём составе многие гранды. В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах Примеры, в которых забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

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«Аль-Таи» повезло не так сильно, как «Аль-Ахли». Он не обладает такой популярностью и резервами, как «крепость трофеев». Летом «охотнику за гигантами» удалось усилить состав только защитником «Эльче» Энсо Роко, хавбеком «Твенте» Виргилом Мисидьяном, полузащитником Робертом Бауэром и несколькими ещё менее известными игроками.

Также команда из Хаиля переманила к себе наставника «Дамака» Крешимира Режича. В трёх матчах Про-Лиги обновлённый «охотник за гигантами» обыграл только «Дамак» (1:0), модель игры которого прекрасно известна наставнику. Уступил он «Аль-Иттихаду» (0:2) и «Аль-Вахде» (0:3).

У «Аль-Таи» отчётливо проглядывается несколько проблем. В первую очередь бросается в глаза, что у него очень плохо обстоят дела с результативностью. Причём нельзя сказать, что «охотник за гигантами» наиграл на большее. В этих трёх матчах он нанёс только 20 ударов, лишь шесть из которых пришлись в створ.

Помимо того, у клуба из Хаиля недостаточно крепкая оборона. В каждой из встреч он позволял соперникам наносить много ударов. Если бы не голкипер — Виктор Брага, показатели у «Аль-Таи» были бы ещё хуже. В предстоящем матче ему вряд ли удастся избежать поражения и большого количества пропущенных мячей.

П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. В матче последнего тура «Аль-Ахли» забил всего один гол, но продиктован результат тем, что «Аль-Охдуд» играл в пять защитников. Вскрыть оборону «Аль-Таи» будет намного проще. Тем более теперь, когда в команде есть один из самых результативных игроков Ла Лиги.

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Конечно, общественность осталась недовольна тем, что Вейга предпочёл деньги игре за топовый клуб. Совсем недавно 21-летнего игрока за такой выбор раскритиковал полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос. Ситуация действительно не из приятных, но что поделаешь? Такова реальность.

Прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Таи» 29 августа 2023 года

У «Аль-Ахли» теперь один из самых сильных составов в Про-Лиге. Под руководством Яйссле он стремительно прогрессирует. В двух из трёх матчей клуб из Джидды одержал результативные победы. На домашнем стадионе он наверняка обыграет «Аль-Таи» и забьёт немало. У «охотника на гигантов» гораздо меньше ресурсов и хуже результаты. Он мало забивает и много пропускает.

Ставка: победа «Аль-Ахли» и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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