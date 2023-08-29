«Ростов» — «Локомотив». Валерию Карпину легче, когда нет Артёма Дзюбы

30 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.27. Успех москвичей оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.52.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив» 30 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ростов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — «Локомотив» (30.08.2023)

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Последние летние дни в российском футболе для команд РПЛ пройдут в Кубке России. Одна из игр 3-го тура группового этапа состоится на стадионе «Ростов Арена». «Ростов» принимает лидера группы B – московский «Локомотив».

Команда Валерия Карпина удачно стартовала в турнире, победив на своём стадионе «Рубин» (1:0). Однако в матче 2-го тура, который состоялся 8 августа, ростовчане с таким же счётом уступили «Уралу» в Екатеринбурге.

Вильсон Изидор покинул «Локомотив».

Полярная разница в результатах между домашними и гостевыми матчами длится у «Ростова» ещё с прошлого сезона. Серия поражений на чужих стадионах составляет уже семь встреч. В то же время на «Ростов Арене» жёлто-синие не знают поражений пять игр во всех турнирах – четыре победы и ничья с «Зенитом» (1:1).

Перед матчем с «Локомотивом» подопечные Валерия Карпина как раз испытали на себе эту тенденцию, проиграв на выезде «Сочи» (0:4) и «Пари НН» (0:1). В Нижнем Новгороде футболисты «Ростова» нанесли всего 10 ударов по воротам и ни разу не попали в створ.

Валерий Карпин в послематчевом интервью отметил, что увидел позитив и надежду в игре его команды, но «Ростов» по-прежнему испытывает проблемы с созданием моментов и лишь в одной из восьми встреч сезона смог забить более одного мяча.

Аяз Гулиев стал игроком «Сабаха».

Примечательно, что забить больше одного гола на протяжении пяти встреч не может «Локомотив». Однако команда Михаила Галактионова на этом отрезке одержала две победы при двух ничьих. Но железнодорожники в нынешнем сезоне слишком часто выступают на выездах.

В последнем матче с «Сочи» вышел на поле Артём Дзюба. Восстановившийся после повреждения форвард «Локомотива» не смог забить, но провёл неплохой матч. Впрочем, сообщается, что предстоящую встречу Дзюба пропустит, что также плохо скажется на результативности москвичей.

«Локомотив» лидирует в своей группе Кубка России с двумя победами, и сложно ожидать, что железнодорожники в отсутствие заметной мотивации, а также в условиях плотного календаря покажут яркий атакующий футбол. С учётом проблем с созидательной игрой у «Ростова», стоит присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 1.97.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив» 30 августа 2023 года

«Ростов» проиграл два матча подряд с общим счётом 0:5, а больше одного мяча за игру забивал лишь однажды в сезоне. В то же время «Локомотив» также не блещет в атаке, хотя и добивается результатов за счёт надёжной обороны. Ждать от этих двух команд зрелищного футбола мы бы не стали.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

«Уфа» уволила Гуренко с поста главного тренера.

В ассоциации футбола Египта подтвердили товарищеский матч со сборной России.

«Бенфика» отказала ЦСКА в аренде защитника Жоао Виктора.

Игрокам «Зенита» выплатили по 10 млн рублей после победы над «Спартаком».