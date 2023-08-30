«Фиорентина» — «Рапид». Помощь Кокорина пока не требуется

31 августа состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций «Фиорентина» — «Рапид». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Поставить на победу флорентийцев можно с коэффициентом 1.18, а шансы австрийского клуба оценены в 14.25. Заключить пари на ничью предлагается за 7.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Рапид» 31 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Рапид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Рапид» (31.08.2023)

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций «Фиорентина» — «Рапид» состоится 31 августа во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Лилии» завершили прошлый сезон с одним из лучших результатов за последние семь лет. Команда Итальяно финишировала на восьмой строчке в Серии А и благодаря санкциям по отношению к «Ювентусу» получила пропуск в еврокубки. Также «Фиорентина» включилась в борьбу за два титула, но в Кубке Италии она уступила «Интеру», а в Лиге конференций — «Вест Хэму».

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В межсезонье боссы «Фиорентины» сохранили всех игроков основы, за исключением лучшего бомбардира Артура Кабрала. 25-летний бразильский форвард в минувшем сезоне суммарно забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

Вернулся в состав «фиолетовых» Кокорин. Россиянин провёл отличный сезон в чемпионате Кипра, забив в составе «Ариса» 13 голов, а также отдав шесть ассистов. Руководство клуба пробовало подписать с ним долгосрочный контракт, но он желает остаться в «Фиорентине». К слову, Александр все три официальные встречи сезона провёл на скамейке запасных, ожидая своего шанса.

Команда Винченцо Итальяно показывает тактически выверенную игру и содержательный остроатакующий футбол с активными флангами, придерживаясь расстановки 4-2-3-1. Бóльшая часть атак проходит через левую бровку. 30-летний Кристиано Бираги продолжает играть важную роль в построении позиционных атак и поддержке атакующих действий, приняв участие в двух из шести голов команды в текущем сезоне.

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«Фиорентина» ударно стартовала в чемпионате Италии, разгромив «Дженоа» (4:1), а также сыграв результативную ничью с «Лечче» (2:2). В матче с «Рапидом» подопечные Винченцо Итальяно также действовали с позиции силы, владея игровой инициативой и создав больше опасных моментов, но удача была на стороне австрийского клуба. В предстоящей встрече «лилии» постараются эффективнее распорядиться голевыми моментами.

Текущий сезон «Рапид» начал на высоком уровне. В девяти официальных матчах во всех турнирах он одержал пять побед и трижды сыграл вничью. На данном отрезке зелёно-белые пропустили лишь три гола, забив в ответ 24 мяча.

«Фиорентина» после отличного минувшего сезона не рассматривает вариант завершения борьбы в еврокубках. Поэтому после досадного поражения в Австрии Винченцо Итальяно постарается реабилитироваться в ответной встрече. Флорентийцы обладают завидным атакующим потенциалом и показывают результативный футбол на старте текущего сезона. Рекомендуем ставку на победу «Фиорентины» с форой (-2) за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Рапид» 31 августа 2023 года

«Фиорентина» после качественного усиления уверенно стартовала в новом сезоне, сконцентрировав усилия на матчах Серии А. В двух встречах футболисты выполнили 19 ударов по воротам, из которых девять пришлись в створ, и забили шесть голов. В предстоящей игре «лилии» постараются продемонстрировать такую же эффективную игру в завершающей стадии, бросив на достижение цели все ресурсы. Отсюда ставка на победу «Фиорентины» с форой (-2) за 1.85.

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-2) за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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