«Пари НН» — «Рубин». Сергей Юран создаёт неприступную крепость

Меньше нижегородцев в РПЛ пропускает только лидирующий «Краснодар», и это только начало!

2 сентября состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Рубин». Начало игры — в 15:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех казанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин» 2 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Рубин» (02.09.2023)

В то время как в топ-5 чемпионатов новый сезон только начинает набирать обороты, в Российской Премьер-Лиге миновало уже шесть туров. На 2 сентября запланированы четыре встречи 7-го тура. В одной из них на стадионе «Нижний Новгород» «Пари НН» примет «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

Нижегородцы привычно занимают нишу в середине турнирной таблицы — на 10-й строчке. Отрыв от идущей в зоне прямого вылета «Балтики» составляет четыре очка. Команда демонстрирует регулярно приносящий хорошие результаты футбол, но он нравится далеко не всем.

В шести матчах «Пари НН» уступил «Зениту» (0:2), «Краснодару» (0:1) и «Факелу» (0:2). Во встречах с петербуржцами и воронежцами он проиграл из-за удалений. В обоих случаях подвёл свою команду защитник Виктор Александров. Также из-за досадной ошибки Лукаса Масоэро нижегородцы недавно уступили «Краснодару» (0:1) в Кубке России. Аргентинец, видимо, поплатился за это. Клуб объявил о расторжении контракта с ним.

В других матчах чемпионата России подопечные Сергея Юрана сыграли на выезде вничью с «Уралом» (0:0), а также обыграли «Ахмат» (2:0) и «Ростов» (1:0). 54-летний специалист поставил клубу из Нижнего Новгорода очень качественную компактную игру вторым номером.

Единственное — Юрану стоит поработать над игрой в нападении. Пока что у «Пари НН» худший показатель по ожидаемым голам в РПЛ. В шести матчах они нанесли только 45 ударов, причём только 12 из них пришлись в створ. Это самые низкие показатели среди всех команд.

«Рубин» играет более открыто. Во всех шести матчах в чемпионате России он очень много атаковал. Правда, пока что от приятного глазу футбола казанцев не всегда есть прок. Обыграли они только «Крылья Советов» (2:1). Вничью сыграли с «Локомотивом» (2:2), «Оренбургом» (1:1) и «Динамо» (2:2). Уступили «Спартаку» (1:4) и «Ростову» (0:3).

Во встрече с «Динамо» зацепились за ничью подопечные Рашида Рахимова не без удачи. На 56-й минуте при счёте 1:0 получил красную карточку защитник соперника Николас Маричал. В меньшинстве бело-голубые умудрились забить два мяча. К 90-й минуте они вели — 2:1. Спас от поражения казанцев забитый на 90+5-й минуте Джоэлем Фамейе гол.

Ходили слухи о том, что руководство «Рубина» отправит в отставку Рахимова. Однако известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением, что всё это выдумали журналисты. Предпосылок к увольнению Рашида действительно пока не наблюдается. Недавно его подопечные неосновным составом обыграли «Урал» (2:1) в Кубке России.

Победили казанцы не без везения. В начале матча был спорный момент с не назначенным в их ворота пенальти. Забей екатеринбуржцы тогда, и встреча могла бы пойти по совсем другому сценарию. Однако добытая победа и демонстрируемая «Рубином» качественная атакующая игра вселяют уверенность, что Рахимов задержится ещё на некоторое время в команде.

Пока что главная головная боль тренера казанцев — отсутствие надёжной защиты. Несмотря на старания опытного Юрия Дюпина, казанцы в шести матчах РПЛ пропустили целых 13 мячей, а забили восемь. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Нижегородцы создавали огромные проблемы атаке более мощных команд, чем выступавший в прошлом сезоне в Первой лиге «Рубин». Если бы не удаления и индивидуальные ошибки, они наверняка зацепились бы за более приятные результаты во встречах с «Зенитом», «Факелом» и «Краснодаром».

Думается, в дальнейшем оборона нижегородцев станет ещё прочнее. Пока что меньше них в РПЛ пропускает только «Краснодар». Юран наверняка проведёт работу над ошибками и исключит ненужные удаления. После поражения в матче с «Факелом» наставник пообещал разобрать ошибки и красную карточку. А свои слова он, как правило, сдерживает.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Рубин» 2 сентября 2023 года

Крайне маловероятно, что предстоящий матч получится результативным. У «Пари НН» очень надёжная оборона, но плохо поставлена игра в атаке. Нижегородцы очень мало пропускают, но сами забивают ещё меньше. На домашнем стадионе они наверняка сумеют добыть очки. У «Рубина» в новом сезоне пока только две победы, причём обе были одержаны в Казани. Он много пропускает и не так часто, как хотелось бы, забивает сам, хотя регулярно создаёт много моментов. За ничью казанцам, может быть, и удастся зацепиться. На большее рассчитывать не стоит.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак» с коэффициентом 2.13.

Прогноз на матч «Рома» — «Милан» с коэффициентом 2.75.