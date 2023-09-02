«Гавр» — «Лорьян». От Далера Кузяева ждут результативных действий

3 сентября состоится матч 4-го тура Лиги 1 «Гавр» — «Лорьян». Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.75. Шансы гостей оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Гавр» — «Лорьян» 3 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Гавр» — «Лорьян» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Гавр» — «Лорьян» (03.09.2023)

Постепенно становится понятно, кто в чемпионате Франции будет бороться за чемпионство, а кому суждено спасаться от зоны вылета. Пришло время для 4-го тура Лиги 1, и 3 сентября в одном из матчей «Гавр» на стадионе «Стад Осеан» будет принимать «Лорьян». Начало игры – не ранее 16:00 мск.

«Гавр» на старте сезона выдаёт не лучшие результаты. Команда выиграла Лигу 2 и поднялась в элитный дивизион Франции, но пока не ладится. Клуб располагается на 14-м месте, набрав всего два очка в трёх встречах. Если брать во внимание товарищеские матчи, то безвыигрышная серия тёмно-синих насчитывает уже восемь встреч.

В межсезонье «Гавр» подписал контракт с экс-футболистом «Зенита» Далером Кузяевым. Россиянин перешёл в команду в качестве свободного агента. В 1-м туре «небесные» сыграли вничью с «Монпелье» со счётом 2:2, а затем потерпели поражение от «Бреста» — 1:2. Единственный гол в том матче забил как раз Далер Кузяев.

В последней встрече россиянин не смог выручить команду. «Гавр» сыграл вничью со счётом 2:2 с «Ренном». Оба мяча клуб пропустил уже до 24-й минуты, затем начал исправлять своё положение. Один из голов удалось забить ещё в первом тайме, а во второй половине игры «небесные» получили удаление. Даже несмотря на то, что они остались в меньшинстве, смогли отыграть ещё один мяч – 2:2.

Не сказать, что ситуация с тёмно-синими плачевная, ведь они остро атакуют, неплохо реализуют свои моменты, и в каждом из трёх матчей с их участием забивалось больше 2.5 мяча. Недавно Далер сказал, что адаптация к новой стране проходит хорошо, а клуб помогает ему справиться со всеми возникающими проблемами. Россиянину нравится во Франции.

«Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Пока команда не проигрывала в чемпионате Франции этого сезона, а ведь соперники были непростыми. Уже в 1-м туре «мерлузовые» сыграли вничью с «ПСЖ» (0:0), хотя и нанесли всего четыре удара в сторону ворот и ни разу не попали в створ. Оборона сработала отлично, а вратарь совершил четыре сейва. Затем подопечные Режиса Ле Бриса сыграли вничью с «Ниццей» со счётом 1:1. Вновь команда играла вторым номером и допустила свыше 20 ударов по своим воротам.

Хорошо, что не подвела реализация и удалось сравнять счёт после пропущенного гола. Зато в последней игре «Лорьян» разгромил «Лилль» (4:1). Вновь «мерлузовые» продемонстрировали чудеса реализации и грамотно действовали в обороне. Они нанесли всего девять ударов и шесть в створ, а соперник выполнил 19 ударов при семи попаданиях в каркас. Владение было также на стороне «догов».

Как «Гавру» играть с таким сбалансированным и крепким соперником? Вероятно, что у гостей был особый настрой на все три тура Лиги 1, ведь им приходилось играть с мощными командами. В матче с «небесными» вполне можно рассчитывать на недооценку, да и в атаке хозяева действуют неплохо – пять забитых голов в трёх встречах. Думается, встреча получится результативной, поэтому предлагаем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Гавр» — «Лорьян» 3 сентября 2023 года

Усталость от матчей со сложными соперниками, небольшая недооценка и отличная реализация – всё это на стороне «Лорьяна». Но не стоит забывать, насколько эффектно и продуктивно проводит матчи «Гавр», пропуская и забивая в каждой из трёх официальных игр. Дома, при поддержке трибун, «небесные» своего шанса не упустят и как минимум один гол забьют, но ответ не заставит себя ждать. Считаем, что матч получится результативным.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.25.