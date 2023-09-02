«Оренбург» — «Сочи». Дмитрий Хохлов может паковать чемоданы?

3 сентября состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Сочи». Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех сочинцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Сочи» 3 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» (03.09.2023)

Вскоре наступит международный перерыв на матчи сборных. До тех пор у команд есть время провести ещё один тур. В Российской Премьер-Лиге 3 сентября состоятся четыре игры 7-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Газовик» померяются силами «Оренбург» и «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

Оренбуржцы начали сезон крайне неудачно. В пяти матчах чемпионата России они не одержали ни одной победы. Вничью клуб сыграл с «Рубином» (1:1). Также он с крупным счётом проиграл ЦСКА (0:6) и победил «Сочи» (2:0) на домашнем стадионе в Кубке России.

Руководство «Оренбурга» такие показатели не устроили. Оно приняло решение отправить Иржи Ярошика в отставку. Бывший наставник клуба Марцел Личка, возглавляющий «Динамо», поделился мнением, что его преемнику стоило дать больше времени. Специалист подчеркнул, что команда не играла плохо.

В чём-то Личка прав. При Ярошике оренбуржцы не выглядели безнадёжно. Они демонстрировали хорошую игру в атаке, создавали много моментов, но подводила реализация. Отсутствие результатов и безвольное поражение в игре с «Ахматом» (0:4) привели к тому, что новым главным тренером «Оренбурга» стал Давид Деограсия.

Испанец упростил игру оренбуржцев в нападении и сделал акцент на надёжности в обороне. Это моментально принесло плоды. В матче последнего тура чемпионата России «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), а после этого победил на выезде «Факел» (1:0) в Кубке России.

У «Сочи» в новом сезоне дела тоже идут далеко не лучшим образом. В шести встречах в РПЛ он победил только «Балтику» (2:0) и лишившийся ведущего защитника «Ростов» (4:0). Причём в обоих случаях клуб выиграл на домашнем стадионе. Уступил он «Краснодару» (0:2), «Ахмату» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Локомотиву» (0:1).

В игре с железнодорожниками сочинцы чудом не пропустили больше. Соперник нанёс целых 11 ударов, девять из которых пришлись в створ. Подопечные Дмитрия Хохлова нанесли девять ударов, но все мимо цели. И это при том, что они выступали на домашней арене.

К слову, после недавнего поражения в матче с ЦСКА (0:0, по пенальти 4:5) футболисты пожаловались на состояние поля на стадионе «Фишт». Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не стал исключать вероятности того, что следующий домашний матч со «Спартаком» его команда проведёт в Краснодаре.

Если у сочинцев возникают такие большие трудности в привычных условиях на арене «Фишт», то где им набирать очки? В гостях «Сочи» в этом сезоне обыграл пока только «Факел» (3:1) в Кубке России. Причём с 68-й минуты соперник играл в меньшинстве. Не будь удаления, встреча вполне могла бы закончиться иначе.

Не сказать, что у «Сочи» плохо поставлена игра. Напротив, он очень много атакует и регулярно бьёт по воротам. Однако проблемы с завершением и нехватка надёжности в обороне перечёркивают старания Хохлова. Поставить на то, что «Оренбург» одержит в предстоящем матче победу, можно с коэффициентом 2.60.

В 15 матчах минувшего розыгрыша РПЛ дома оренбуржцы уступили только два раза и трижды сыграли вничью. Лучше них на своём поле выступали лишь ЦСКА и «Зенит». Команда вдохновлена сменой главного тренера. Она постепенно начала исправляться за неудачный старт сезона.

Сочинцы в 15 встречах в прошлом розыгрыше чемпионата России в гостях одержали только три победы и один раз сыграли вничью. Забили за этот период времени всего лишь 11 мячей, а пропустили 36. Хуже на выезде выступали только «Факел», а также вылетевшие в Первую лигу «Торпедо» и «Химки».

При таком раскладе Дмитрий Хохлов вряд ли надолго задержится на должности главного тренера «Сочи». Клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. И, в отличие от идущего на последнем месте «Оренбурга», у него нет предпосылок для улучшения ситуации.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Сочи» 3 сентября 2023 года

«Оренбург» после смены главного тренера обрёл второе дыхание. Команда стала играть по-иному. Улучшились результаты и эмоциональная составляющая. На домашнем стадионе у неё есть все шансы победить испытывающий большие проблемы с выездами «Сочи». Если уж в последней очной встрече, когда оренбуржцев возглавлял Ярошик, сочинцы проиграли, то в предстоящей игре им тем более вряд ли удастся избежать поражения.

Ставка: победа «Оренбурга» за коэффициент 2.60.