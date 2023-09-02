«Локомотив» — «Торпедо». Ларионов приготовил сюрприз для Никитина

Летом автозаводцы провели только один матч с командой КХЛ. Это ещё одна авантюра Профессора, которая принесёт плоды?

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.64. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 3 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Торпедо» Нижний Новгород (03.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги. 3 сентября состоятся две встречи. В одной из них на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле местный «Локомотив» примет «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Летом «Локомотив» не сильно активничал на трансферном рынке. Он сохранил основообразующий костяк и точечно усилился. Из аренды вернулся Ярослав Лихачёв. Также железнодорожники отменно укрепили линию обороны, подписав опытных высококлассных игроков — Алексея Береглазова и Мартина Герната.

В обновлённом составе подопечные Игоря Никитина в 11 товарищеских матчах уступили только «Ак Барсу» (2:4), «Трактору» (1:2 Б) и «Барысу» (1:2). Обыграли «Северсталь», «Барыс» (2:1 и 4:0), «Авангард» (5:1), «Салават Юлаев» (5:1) и «Нефтехимик» (4:2). За этот период времени они забросили 31 шайбу, в то время как сами пропустили только 17.

На предсезонке железнодорожники оставили после себя очень приятное впечатление. Они не только, по обыкновению, продемонстрировали надёжную игру у своих ворот, но и очень здорово смотрелись в атаке. Несмотря на отсутствие усилений, нападение «Локомотива» показало очень динамичный и вариативный хоккей.

Придала интенсивности и скорости команде из Ярославля талантливая молодёжь. Теперь вопрос только в том, как Игорю Никитину интегрировать её в основной состав и сколько времени потребуется на то, чтобы совсем юные, голодные до побед хоккеисты влились в ритм КХЛ.

Стоит отметить, что под руководством Никитина в последних двух сезонах железнодорожники стартовали неудачно. На предсезонке команда смотрелась неплохо, но, как только начиналась регулярка — всплывали серьёзные проблемы. Удастся ли наставнику сломать эту плохую традицию?

«Торпедо» по итогам прошлого сезона выдало одну из лучших регулярок в истории клуба. Команда демонстрировала просто шикарный остроатакующий хоккей и обыгрывала лидеров. Были опасения, что летом состав раскупят, а Игорь Ларионов перейдёт в другой клуб. Однако ничего этого не произошло.

Автозаводцы не только сохранили практически весь основообразующий костяк и главного тренера, но и постарались усилиться. Они подписали ряд перспективных молодых хоккеистов. В семи товарищеских матчах обновлённое «Торпедо» уступило «Амуру» (1:2), «Химику» (4:6) и «Адмиралу» (1:2). Обыграло оно «Дизель» (2:1 и 3:2), «Металлург» из Новокузнецка (3:2 Б) и минское «Динамо» (2:1 ОТ).

Результаты и то, что нижегородцы решили сыграть с командами из ВХЛ, удивило многих. Профессор полностью перетасовал звенья и допустил очень много экспериментов. Нижегородцы были сами на себя не похожи. Они продемонстрировали посредственную игру и допустили огромное количество брака.

Что ж, возможно в этом и заключался план гениального Ларионова. До сих пор все его идеи, которые поначалу казались слишком авантюрными, приносили отменные плоды. Думается, в предстоящем матче автозаводцы сумеют навязать борьбу «Локомотиву» и постараются зацепиться за очки.

Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.00. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Это только первая игра сезона. Команды в любом случае подходят к ней не в самом лучшем тонусе.

А вот ставка на низ по голам вполне может сыграть. В 68 матчах в минувшей регулярке железнодорожники забросили лишь 164 шайбы, но и сами пропустили только 122 — меньше всех. В преддверии нового сезона они ещё и великолепно усилили оборону. Посмотрим, есть ли у Ларионова чем удивить Никитина.

Автозаводцы в 68 встречах в прошлом розыгрыше чемпионата пропустили гораздо больше, чем ярославцы — 172 шайбы. Однако под занавес регулярки у них заметно окрепла линия обороны. Они стали гораздо меньше пропускать, но продолжили при этом играть открыто и красиво.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 3 сентября 2023 года

«Локомотив» и «Торпедо» практически не изменились за лето. У них остались фирменные стили, а также окрепли составы. Ярославцы стали ещё более неприступной крепостью. Нижегородцы, судя по всему, приготовили какой-то сюрприз. Иначе не объяснить, почему они провели только один товарищеский матч с командой КХЛ. В любом случае большого количества заброшенных шайб не ждём. Надёжные линии обороны команд и история пяти последних очных встреч свидетельствуют в пользу низкой результативности.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.00.