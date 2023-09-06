Чехия — Албания. Тест-драйв атаки

Голов в этом матче должно быть много, ведь команды бьются за первое место.

7 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Албания. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.54. Победа албанцев оценивается в 6.70. На ничью дают коэффициент 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Чехия — Албания 7 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Чехия — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют чехи, сыграет коэффициент 1.19. Гол албанцев доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.26.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Чехия — Албания (07.09.2023)

Среди отборочных матчей ЧЕ-2024, которые пройдут в четверг 7 сентября, есть несколько интересных и интригующих игр. В Праге встретятся Чехия и Албания. Арбитр даст стартовый свисток в 21:45 мск. В группу Е, помимо них, входят Молдавия, Польша и Фарерские острова. После трёх туров чехи возглавляют турнирную таблицу.

Ярослав Шильгавы является сторонником атакующего футбола и отталкивается при выборе тактической схемы от имеющихся под рукой исполнителей. В последнее время класс футболистов сборной Чехии заметно вырос, что положительно сказалось на результатах.

По итогу трёх матчей в квалификации ЧЕ-2024 чехи записали в актив семь очков. Им удалось выиграть у Польши (3:1) и Фарерских островов (3:0), но тренерский штаб Шильгавы остался крайне недоволен ничейным результатом в выездном матче с Молдавией (0:0).

Поскольку поляки забуксовали на старте отборочного турнира, у Чехии был шанс увеличить отрыв от конкурентов. В Кишинёве неожиданно не пошла игра у полузащиты. Томаш Соучек и Владимир Цоуфал старались расшатать оборону соперника, но тщетно. Подвела точность при реализации опасных моментов. Чехи нанесли 16 ударов по воротам, но в створ пришлись лишь три из них.

Тренерский штаб сборной Чехии возлагает большие надежды на игрока линии атаки Вацлава Черны. В межсезонье он перебрался в «Вольфсбург» и уже сыграл в четырёх официальных встречах. Также футболист отметился дублем в игре с Фарерскими островами и привёл команду к победе (3:0).

Обыграли фарерцев и «горные орлы». Сценарий матча не слишком отличался от встречи с чехами, но защита сборной Албании позволила сопернику забить мяч. Победа со счётом 3:1 полностью отражает суть происходящего на поле. У албанцев отлично отработала полузащита, а игроки группы атаки чётко реализовали опасные моменты.

После трёх матчей квалификации ЧЕ-2024 у сборной Албании шесть очков. Кроме Фарерских островов, она обыграла Молдавию со счётом 2:0. Лучший бомбардир команды в отборочном цикле — Недим Байрами. Хавбек «Сассуоло» забил два мяча и отметился результативной передачей.

Сборная Чехии настраивается на победу, которая позволит упрочить лидерство в группе. Хозяева на домашней арене предпочитают атакующую тактическую схему, что, весьма вероятно, приведёт минимум к трём забитым мячам, поскольку в обороне албанцы регулярно допускают ошибки.

В составе чехов есть много атакующих футболистов, которые будут нацелены на один результат — победу. Вероятнее всего, на поле появится Ян Кухта, который некоторое время выступал за «Локомотив», а сейчас играет за «Спарту» из Праги. Рекомендуем обратить внимание на ставку «тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 2.23.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Чехия — Албания 7 сентября 2023 года

Для сборной Чехии сложилась выгодная ситуация, когда победа над Албанией повышает шансы на выход в финальную часть ЧЕ-2024. На домашней арене подопечные Шильгавы действуют в атакующем стиле, что подтверждают последние результаты — в пяти встречах подряд забито минимум три мяча. Вот и поставим на продолжение серии результативных матчей.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.23.