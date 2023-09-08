Бразилия — Боливия. Малком пропускает веселье

Бывший нападающий «Зенита» набрал отменную форму. В предстоящем матче он мог бы зажечь вместе с Неймаром.

9 сентября состоится матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Боливия. Начало игры — в 3:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.03. Успех боливийцев оценён экспертами в 85.0. Ставки на ничью принимаются за 15.5.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Бразилия — Боливия 9 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Бразилия — Боливия получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.50. В случае, если забьют гости, сыграет коэффициент 2.70. Если не забьют — коэффициент 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура отбора ЧМ-2026 Бразилия — Боливия (09.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Южной Америке стартует квалификация на ЧМ-2026. 9 сентября состоятся две игры 1-го тура. В самой поздней из них сборная Бразилии примет Боливию. Стартовый свисток прозвучит в 3:45 мск.

В преддверии чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии выглядела чуть-ли не главным фаворитом. В квалификации она не знала себе равных. Групповой этап также был пройден без каких-либо проблем. В 1/8 финала жёлто-зелёные разгромили Южную Корею (4:1), а вот в четвертьфинале сенсационно проиграли Хорватии (1:1, по пенальти 2:4).

После поражения опытнейший Аденор Тите объявил о том, что покидает пост главного тренера национальной команды. С лета 2024 года «селесао» возглавит наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти. До тех пор готовить их к Кубку Америки и проводить отбор на ЧМ-2026 будет Фернандо Диниз, не имеющий опыта работы со сборными.

Президент федерации бразильского футбола Эдналдо Родригес лично встретился с ведущими футболистами команды для обсуждения вопроса о назначении нового тренера. Игроки единогласно проголосовали за Диниза. Сообщается, что его кандидатуру давно продвигал Неймар.

Многолетнему лидеру жёлто-зелёных симпатизирует стиль Диниза. Он довольно близок к тому, который предпочитает Анчелотти. Вопрос только в том, сколько времени Динизу потребуется на освоение. Не в последнюю очередь это зависит как раз от Неймара. Форвард имеет огромный авторитет и своим примером вдохновляет сокомандников.

В Бразилии Неймара боготворят. Когда у него был трудный период в «ПСЖ», поддержка родных болельщиков очень сильно помогла. За любовь форвард отплатил сполна. В последних 13 официальных матчах в составе Бразилии он отметился 10 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Летом нападающий перебрался в «Аль-Хиляль». В новом сезоне он не провёл ещё ни одного официального матча из-за травмы, но получил вызов в сборную. Странно, что не вызвали Малкома. Лучший бомбардир минувшего розыгрыша РПЛ пребывает в отменной форме. В восьми матчах в составе «Аль-Хиляля» он забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Как бы там ни было, Боливия выглядит явным аутсайдером грядущего матча. В отборочном турнире на чемпионате мира в Катаре она заняла предпоследнее место в турнирной таблице. В 18 матчах «зелёные» одержали лишь четыре победы и три раза сыграли вничью.

Большую часть очков боливийцы набрали на домашней арене. Она даёт им очень солидное преимущество за счёт климатических условий. Суть в том, что стадион располагается на высоте 3600 метров над уровнем моря, что считается недопустимым для проведения встреч. Для «зелёных» сделано исключение.

Боливийцы прекрасно себя чувствуют на домашней арене. Они нередко обыгрывают даже очень сильных соперников, которым крайне трудно адаптироваться к такой среде. Однако на выезде уже «зелёным» приходится страдать. Статистика говорит сама за себя.

В девяти встречах в квалификации на ЧМ-2022 в качестве гостей боливийцы не одержали ни одной победы. Ничьих две. За этот период времени Боливия забила всего лишь шесть мячей, в то время как пропустила 28. Хуже неё на выезде выступила только Венесуэла.

В преддверии квалификации на ЧМ-2026 Боливия произвела смену главного тренера. Должность занял Густаво Костас. Возможно, ему удастся улучшить игру «зелёных», но на это наверняка уйдёт немало времени. Под руководством аргентинского специалиста команда провела пока только три товарищеских матча, в которых обыграла лишь Тринидад и Тобаго (5:0) на домашнем стадионе.

Наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе видится победа Бразилии с форой (-3.5) за коэффициент 1.94. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. Также боливийцам не без удачи удалось зацепиться за безголевую ничью на домашнем стадионе. В том матче их голкипер совершил целых 13 сейвов.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Бразилия — Боливия 9 сентября 2023 года

Бразилия является самой результативной командой Южной Америки. На домашнем стадионе у неё есть все шансы обыграть Боливию с крупным счётом. В составе бразильцев полно результативных и звёздных футболистов. У боливийцев наблюдаются большие проблемы с выездами. История очных встреч и расклад сил в целом свидетельствуют в пользу их поражения с разницей в четыре мяча и более.

Ставка: победа Бразилии с форой (-3.5) за 1.94.