Северная Македония — Италия. Отличный дебют, Лучано Спаллетти!

Есть повод отметить первый официальный матч во главе сборной победой над обидчиком минувшего ЧМ-2022.

9 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Северная Македония — Италия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.33. Победа македонцев оценивается в 9.50. На ничью дают коэффициент 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Северная Македония — Италия 9 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Северная Македония — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол македонцев доступен с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Северная Македония — Италия (09.09.2023)

Одно из наиболее ожидаемых событий 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 — дебют на посту главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти, который состоится в столице Северной Македонии 9 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

Поспешное решение Роберто Манчини принять контракт в Саудовской Аравии стало для Италии неожиданным событием. В кратчайший срок федерации пришлось искать нового тренера. Взявший паузу в клубной карьере Лучано Спаллетти всегда подчёркивал в интервью, что работа со сборной является для него большой честью.

Без долгих раздумий обладатель скудетто согласился с условиями и занялся формированием тренерского штаба. Он сумел привлечь на свою сторону завершившего карьеру игрока Джанлуиджи Буффона, что сразу настроило болельщиков в пользу Лучано.

В дебютном матче Спаллетти выпал непростой соперник. Северная Македония не входит в число топ-сборных, но именно эта команда стала непреодолимой преградой на пути Италии к финальному турниру ЧМ-2022 в Катаре.

Северная Македония в плей-офф на выезде обыграла итальянцев со счётом 1:0. Гол Александара Трайковски на второй добавленной минуте встречи поверг всю Италию в шок. Именно на Спаллетти легла обязанность взять убедительный реванш, тем самым устранив ошибки Манчини.

Из-за участия в Лиге наций «Скуадра адзурра» пропустила июньские туры квалификации ЧЕ-2024. Пока в активе гостей всего три очка после двух матчей — победа над Мальтой (2:0) и поражение от Англии (1:2).

Не лучшим образом обстоят дела и у хозяев. Северная Македония проиграла Украине и Англии с общим счётом 2:10, но одержала победу над Мальтой (2:1). Объективно, шансов получить путёвку на Евро-2024 практически нет, но теоретически они всё-таки имеются, ведь до второго места не хватает лишь трёх очков.

Особенно грустно было наблюдать болельщикам за действиями Северной Македонии в игре с Англией. «Три льва» отправили в ворота голкипера Столе Димитриевски семь мячей. Большой вопрос — сумели ли македонцы оправиться от такого тяжёлого поражения.

Спаллетти, весьма вероятно, пока не станет кардинально менять стиль команды — слишком мало времени на подготовку к матчам. Тренеру необходимо познакомиться с игроками и выбрать нового капитана. Дело в том, что Леонардо Бонуччи отсутствует в заявке на сентябрьские игры, поэтому Иммобиле или Доннарумма примет на себя почётную обязанность.

Для этих футболистов встреча будет носить принципиальный характер, поскольку форвард «Лацио» и голкипер «ПСЖ» участвовали в проигранном македонцам матче. Их мотивация будет на высоком уровне, что станет важным фактором в пользу победы Италии с преимуществом в два мяча и более.

Сборная Англии наглядно продемонстрировала, где искать болевые точки защиты Северной Македонии. Лидеры итальянцев находятся в отличной форме, поэтому наиболее вероятным исходом встречи станет победа «Скуадра адзурра» с преимуществом минимум в два мяча. Рекомендуем обратить внимание на ставку «победа Италии с форой (-1.5)» за коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Северная Македония — Италия 9 сентября 2023 года

Дебют Спаллетти в роли главного тренера сборной станет стимулом для футболистов показать свой максимум. Да и турнирная ситуация не оставляет иных вариантов, кроме победы над Северной Македонией. Индивидуально итальянцы превосходят соперника, что в конечном счёте и станет главным фактором в пользу их победы в два мяча и более.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 2.01.