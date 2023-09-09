США — Узбекистан. Шомуродов не может как Пулишич

Лидер «Милана» в отличной форме, чего не скажешь о звёздном нападающем гостей.

10 сентября состоится товарищеский матч США — Узбекистан. Начало – в 0:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 1.28. Победа узбекистанцев оценивается в 10.75. На ничью дают коэффициент 5.45.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч США — Узбекистан 10 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч США — Узбекистан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.23.

Анализ и прогноз на товарищеский матч США — Узбекистан (10.09.2023)

Грегг Берхалтер вернулся на пост главного тренера сборной США. Его подопечные в ходе подготовки к домашнему ЧМ-2026 открывают осеннюю серию товарищеских игр. Первый соперник — Узбекистан. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 0:30 мск.

Берхалтер возглавлял «звёзды и полосы» с декабря 2018 года и вывел команду в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Связь с командой специалист не терял и точно знал, что Узбекистан станет 101-м соперником в истории сборной США. Игнорировать опыт в матчах с азиатскими сборными нельзя, потому что на чемпионате мира одна из них может попасться уже на ранних стадиях.

Заявка США включает много имён, знакомых болельщикам. Нет сомнения, что вернувшийся тренер решит поработать с ними, чтобы проверить возможности каждого. Наверняка сыграют Кристиан Пулишич и Юнус Муса (оба – «Милан»), Фоларин Балогун из «Реймса» и многие другие.

Пулишич и вовсе стал одним из главных героев Серии А на старте сезона. В связке с Оливье Жиру американец действует результативно и записал в актив два забитых мяча. Весьма вероятно, что Грегг Берхалтер включит его в стартовый состав.

Сборная США свой последний матч провела в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ. Американцы проиграли в серии послематчевых пенальти Панаме (1:1, 4:5 по пенальти).

Проиграл свой последний матч и Узбекистан. Подопечные Сречко Катанеца не сумели подобрать ключ к обороне Ирана, а также провалились с персональной опекой Сердара Азмуна. Перешедший недавно в итальянскую «Рому» нападающий забил единственный мяч в этой игре.

«Белые волки» вынашивают честолюбивые планы выйти в финал первенства после решения ФИФА предоставить АФК восемь прямых путёвок на ЧМ-2026. Отборочный турнир для Узбекистана стартует в ноябре выездным матчем с Туркменистаном.

Надежды главного тренера гостей в атаке связаны в первую очередь с нападающим итальянского клуба «Кальяри» Эльдором Шомуродовым. За новую команду он ещё не забивал, но остаётся лучшим бомбардиром сборной с 37 мячами.

Сборная США в Сент-Луисе проиграла только 1 из 11 встреч (семь побед и три ничьих). Если учесть мотивацию команды после возвращения Грегга Берхалтера, то рекомендуем обратить внимание на победу США с форой (-1.5) за коэффициент 1.89. Вряд ли Шомуродов в нынешнем состоянии способен забить больше Пулишича и других звёзд США.

Прогноз и ставки на товарищеский матч США — Узбекистан 10 сентября 2023 года

Пулишич набрал хорошую форму и готов порадовать болельщиков яркой игрой. Большинство его партнёров по сборной США выступают за европейские клубы, что позволяет прогрессировать и оттачивать мастерство. Американцы намного превосходят игроков Узбекистана в индивидуальном мастерстве и докажут это на футбольном поле.

Ставка: победа США с форой (-1.5) за 1.89.