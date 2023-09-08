Казахстан — Северная Ирландия. Если Магомед Адиев пообещал, то сделает!

Тренер сказал, что проведёт работу над ошибками после игры с финнами. Он ещё поборется за выход в финальный раунд турнира.

10 сентября состоится матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Северная Ирландия. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казахстанцев можно с коэффициентом 2.70. Успех североирландцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Северная Ирландия 10 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч Казахстан — Северная Ирландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12 по линии «Фонбет», а всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Северная Ирландия (10.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 10 марта запланировано девять встреч 6-го тура группового этапа. В самой ранней из них на стадионе «Астана-Арена» сборная Казахстана примет Северную Ирландию. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В пяти матчах казахстаны уступили Словении (1:2) и Финляндии (0:1). Обыграли они Данию (3:2), Сан Марино (3:0) и как раз Северную Ирландию (1:0). Таким образом, подопечные Магомеда Адиева расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. Отставание от идущих на второй строчке датчан составляет одно очко.

Поражение во встрече последнего тура с финнами ощутимо подпортило дела «ястребам». Несмотря на поддержку домашних трибун, они продемонстрировали неуверенную игру и создали мало по-настоящему опасных моментов. Добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024 стало на порядок труднее.

После матча с Финляндией Магомед Адиев пообещал за ночь сделать анализ прошедшей игры и на следующий день дать план на встречу с Северной Ирландией. Он подчеркнул, что будет вносить коррективы. Удастся ли российскому тренеру провести работу над ошибками и продолжить радовать сенсациями?

Под руководством Адиева сборная Казахстана значительно прибавила. У неё стали крепче оборона и интенсивнее атака. За счёт этого «ястребы» заняли первое место в группе С Лиги наций. Матч с Финляндией показал, что им не хватает класса. Проблема серьёзная и довольно давняя, но и её можно решить.

На эмоциональном подъёме подопечным Адиева уже удавалось обыграть крепкую Данию. Тогда они воспользовались слабыми сторонами соперника. Нужно продолжать в том же духе. В противном случае придётся играть в стыковых матчах за право выйти в финальный раунд Евро-2024.

Сборная Северной Ирландии, в свою очередь, в пяти матчах квалификации победила только замыкающую турнирную таблицу команду Сан-Марино (2:0), которая пока что не забила ни одного гола на турнире. Помимо Казахстана, проиграла она Финляндии (0:1), Дании (0:1) и Словении (2:4).

Шансов на выход в финальный раунд Евро-2024 у североирландцев практически не осталось. Отставание только от Казахстана составляет шесть очков. Впрочем, ожидать, что подопечные Майкла О'Нила подарят очки казахстанцам, не стоит. В матче последнего тура со Словенией они выступили весьма неплохо.

Сборная Северной Ирландии создала больше потенциально голевых моментов, а также нанесла больше ударов в створ. Подвела её плохая реализация. С результативностью у «зелёно-белой армии» в принципе дела обстоят очень плохо. В частности из-за этого, она крайне неудачно выступила в Лиге наций.

Северная Ирландии заняла последнее место в группе С. Ей удалось обыграть лишь Косово (2:1) на домашнем стадионе, а также зацепиться за ничейные результаты в играх с Кипром (0:0 и 2:2). Проиграли североирландцы Косову (2:3) и Греции (0:1 и 1:3). Поставить на то, что казахстанцы обыграют их в предстоящем матче, можно с коэффициентом 2.70 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Благодаря Магомеду Адиеву в игре многих футболистов «ястребов» прослеживается индивидуальный прогресс. Особенно здорово прибавили защитник «Зенит» Нуралы Алип и бывший полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, выступающий за «Бешикташ». В пяти матчах квалификации ЧЕ-2024 он забил два мяча.

В первом матче с североирландцами забить казахстанцам удалось лишь в самой концовке — на 88-й минуте. Северная Ирландии очень компактно оборонялась. Именно крепкая защита делает её неудобным соперником. Впрочем, если на выезде «ястребам» удалось победить, то на домашнем стадионе они тем более должны выиграть.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Казахстан — Северная Ирландия 10 сентября 2023 года

Поражение во встрече с финнами усложнило задачу, но вряд ли оно выбьет сборную Казахстана из колеи. Полагаем, Адиев исправит ошибки и продолжит борьбу за выход в финальный раунд Евро-2024. Пока что ещё ничего не потеряно. «Ястребы» продолжают постепенно прогрессировать. Думаем, на домашнем стадионе они победят сборную Северной Ирландии. Результаты свидетельствуют, что гости переживают очень трудные времена. Ставки на победу Казахстана в «Фонбет» принимают за 2.70, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Казахстана за коэффициент 2.70.

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