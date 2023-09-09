Литва — Сербия. Митрович не даст покоя венграм

Лучший бомбардир «белых орлов» не потерял надежду на первое место в группе. Ещё есть шансы.

10 сентября состоится матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Литва — Сербия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех литовцев оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Литва — Сербия 10 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Литва — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Литва — Сербия (10.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 10 марта запланировано девять игр 6-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Дарюс и Гиренас» в Каунасе сборная Литвы примет Сербию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В четырёх матчах квалификации ЧЕ-2024 Литва не одержала ни одной победы. Вничью она сыграла с Болгарией (1:1) и Черногорией (2:2). Уступила как раз Сербии (0:2) и Венгрии (0:2). Таким образом, команда расположилась на последнем месте в турнирной таблице. У Болгарии столько же очков, но лучше дополнительные показатели.

Конечно, относительно того, что было ранее, в футболе Литвы есть прогресс. В Лиге наций она выступила неудачно. В шести матчах сыграла вничью только с Фарерскими островами. Уступила Люксембургу (0:2 и 0:1), Фарерским островам (1:2), а также Турции (0:6 и 0:2). В итоге заняла последнее место в группе.

Помогла встать литовцам на путь исправления смена главного тренера. Вальдас Иванаускас был отправлен в отставку. Его должность занял Эдгарас Янкаускас, ранее уже руководивший национальной командой. Его оборонительный стиль игры приносит больше плодов. Команда хотя бы не пропускает так много.

С другой стороны, очки набрали литовцы не без везения. Во встречах с Болгарией и Черногорией они вполне могли пропустить больше и проиграть. Бóльшую часть матча с болгарами они провели в меньшинстве. В игре с Черногорией подопечные Янкаускаса сумели сравнять счёт лишь на четвёртой компенсированной минуте ко второму тайму.

Сборная Сербии, в свою очередь, в четырёх матчах отборочного турнира на Евро-2024 уступила только Венгрии (1:2). Также она сыграла вничью с Болгарией (1:1), на выезде. Помимо Литвы, победила Черногорию (2:0). В результате закрепилась на втором месте в турнирной таблице.

Вместе с Венгрией «белые орлы» выглядят главными фаворитами группы. У Черногории, Болгарии и Литвы гораздо хуже комплектация состава, чем у них. Чего стоит одна только линия атаки Сербии, состоящая из многолетнего лидера команды Душана Тадича, бывшего нападающего «Фулхэма» Александра Митровича и форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Как известно, летом Митрович перебрался в состав «Аль-Хиляля». В трёх матчах в новой команде он отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Лучший бомбардир сборной Сербии наверняка порадует результативностью в матче с Литвой.

Думается, Митрович ещё попробует вернуть своей национальной команде первое место в группе. Через месяц ей предстоит встретиться с Венгрией в ответном матче. К тому моменту нападающий наверняка постарается набрать наилучшую форму. На клубном уровне у него всё начало получаться. Пора бы и в сборной наладить дела.

В квалификации на Евро-2024 с результативностью у подопечных Стойковича непорядок. В четырёх матчах они забили только шесть мячей, причём один из них — автогол. Кроме того, во встрече с Болгарией они сумели сравнять счёт с большим трудом и только на 96-й минуте.

Предстоящая игра — не лучшая возможность, чтобы поправить статистику. Ни в одной из семи последних официальных встреч на выезде (не беря в расчёт матчи финального раунда ЧМ-2022) «белые орлы» не забили больше двух мячей. Предлагаем поставить на их победу и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.20.

На домашнем стадионе литовцы пропускают на порядок реже, чем на выезде. И если в гостях они пропустили только два мяча в первом матче, то с чего бы этой игре быть результативной?

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Литва — Сербия 10 сентября 2023 года

Литва является одним из главных аутсайдеров не только в группе, но и в принципе. У неё намного хуже комплектация состава, а также результаты выступлений в Лиге наций и квалификации на Евро-2024, чем у Сербии. Однако наилучшим вариантом для ставки видится победа «белых орлов» и тотал меньше 3.5 мяча. Две последние очные встречи закончились именно так. На домашней арене литовцы сравнительно редко пропускают. Да и у сербов наблюдаются проблемы с результативностью на выезде, а также конкретно в квалификации на Евро-2024.

Ставка: победа Сербии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.20.