«Нефтехимик» — «Автомобилист». Нижнекамцам нужна помощь

Нижнекамцы потерпели три поражения подряд на домашней арене, и всё ведёт к четвёртому.

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. Успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» 11 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что одна из команд не забьёт, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» Нижнекамск — «Автомобилист» Екатеринбург (11.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Стремительно набирает обороты новый сезон Континентальной хоккейной лиги. 11 сентября состоятся пять матчей. В одном из них на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске местный «Нефтехимик» примет «Автомобилист». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Под конец минувшего сезона «Нефтехимик» набрал приличный ход. Олег Леонтьев построил крепкую команду, способную обыгрывать лидеров. Однако в плей-офф его подопечные не сумели пробраться дальше первого раунда. Дальше не пустил «Ак Барс» — 2-4.

Летом команда из Нижнекамска сумела сохранить главного тренера, но вот бóльшая часть основообразующего состава разошлась по разным командам. Лучший снайпер Павел Порядин перебрался в московский «Спартак», один из лучших бомбардиров Вячеслав Лещенко перешёл в «Салават Юлаев», а ведущий защитник Кирилл Воробьёв присоединился как раз к «Автомобилисту».

На замену ушедшим хоккеистам «Нефтехимик» приобрёл ряд молодых игроков, а также в прошлом нападающего «Эдмонтона» Наиля Якупова и форварда ЦСКА Владимира Брюквина. Кроме того, вернулся в клуб ведущий защитник сборной Чехии Лукаш Клок. Позапрошлый сезон он завершил в статусе одного из лучших бомбардиров нижнекамцев.

Казалось бы, в качестве «Нефтехимик» если и потерял, то не сильно. Однако он ужасно провёл предсезонку и крайне неудачно стартовал в новом розыгрыше КХЛ. В девяти товарищеских матчах подопечные Леонтьева обыграли только «Химик» из Воскресенска (4:3) и «Ладу» (5:3).

В трёх встречах в регулярке нижнекамцы уступили минскому «Динамо» (4:5 ОТ), «Северстали» (3:5) и ЦСКА (1:5). Примечательно, что во всех этих матчах они выступали на домашнем стадионе. Поддержка родных трибун не помогла. Армейцы нанесли целых 102 броска. В створ пришлись 46 из них.

У «Автомобилиста» всё с точностью до наоборот. Он шикарно шёл в первой половине минувшего сезона, но под занавес у него закончилось топливо. Из-за этого клуб из Екатеринбурга финишировал лишь на четвёртом месте в Восточной конференции и обидно вылетел из Кубка Гагарина, проиграв в 1/8 финала «Металлургу» — 3-4.

Летом «авто» времени зря не теряли. Они избавились от ненужных игроков и качественно усилили состав. Помимо ранее упомянутого Кирилла Воробьёва, они приобрели защитника «Локомотива» Максима Осипова, вратаря «Амура» Евгения Аликина, форварда «Трактора» Алексея Бывальцева и ещё несколько перспективных хоккеистов.

Предсезонку подопечные Николая Заварухина провели не лучшим образом, но и не так плохо, как «Нефтехимик». Они приняли участие в семи матчах, в которых крупно обыграли «Сочи» (8:2) и разгромили московское «Динамо» (3:0). Во всех остальных встречах проиграли в основное время, но в трёх из этих игр навязали соперникам упорную борьбу и местами смотрелись лучше.

В четырёх матчах регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» проиграл только «Авангарду» (2:3 ОТ), на выезде. Также он победил в овертайме «Металлург» (3:2 ОТ). В основное время екатеринбуржцы обыграли «Салават Юлаев» (2:1) и «Сибирь» (6:1). Примечательно, что во встрече с новосибирцами они выступали на выезде.

Звание главного героя матча с «Сибирью» получил Алексей Макеев. Он оформил хет-трик, забросив три шайбы подряд. Нападающий стал автором самого быстрого хет-трика в истории клуба. Для того чтобы забить три гола, ему потребовалось всего 7 минут и 20 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал Анатолию Голышеву — 17 минут и 45 секунд.

В прошлом сезоне у «авто» регулярно возникали проблемы с выездами. Однако уверенная победа в матче с «Сибирью», да ещё и сразу после поражения в игре с «Авангардом», внушает уверенность, что Заварухин постепенно исправляет эту проблему. Поставить на победу его подопечных в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

6 из 10 последних очных встреч закончились именно так. Единственное, что плохо — матч с «Нефтехимиком» станет для екатеринбуржцев третьим подряд за последние пять дней. У «авто» хорошая глубина состава, но так же уверенно, как «Сибирь», они вряд ли обыграют нижнекамцев.

К тому же постепенно игра подопечных Леонтьева наверняка будет становиться всё лучше. Пока что у специалиста не получается встроить новичков в свою систему, отладить сыгранность и поставить тот хоккей, который был в прошлом сезоне. Тем не менее, думается, это лишь вопрос времени.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист» 11 сентября 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится в Нижнекамске, в победу «Автомобилиста» верится на порядок больше. Да, матч станет для него третьим подряд на выезде. Будет непросто. Однако история 10 последних очных встреч, а также результаты и игра команд в новом сезоне свидетельствуют о том, что «авто» — фаворит. Пока что Николай Заварухин справляется со своими обязанностями на порядок лучше, чем Олег Леонтьев.

Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за коэффициент 1.80.