Даниил Медведев — Новак Джокович. Повторим US Open — 2021?

В России дождутся спортивного чуда! Единственную победу в финале «Большого шлема» россиянин одержал как раз над сербом в США.

10 сентября Даниил Медведев – Новак Джокович сыграют в финале US Open. Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают преимущество сербскому теннисисту, коэффициент на его победу составляет 1.45. Шансы россиянина оценили коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Даниил Медведев — Новак Джокович 10 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч финала US Open Даниил Медведев – Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.78, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.04. Поставить на победу серба со счётом 3:1 по сетам можно за 3.95 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала US Open Даниил Медведев — Новак Джокович (10.09.2023)

Пришло время определить победителя US Open. О таком финале можно только мечтать – Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем. Матч начнётся 10 сентября 2023 года не ранее 23:00 мск. Это уже 15-й матч между теннисистами в истории. Преимущество на стороне серба – у него девять побед.

Даниил выигрывал Открытый чемпионат США в 2021 году, и вот он снова близок к этому достижению. Откровенно говоря, россиянин проводит отличный сезон и уже выиграл пять турниров. Вот только на Australian Open и «Ролан Гаррос» преуспеть ему не удалось, зато на Уимблдоне Медведев дошёл до полуфинала, в котором проиграл Алькарасу.

Теннисист из России показывает великолепные результаты выступлений на харде. На этом покрытии в текущем году он доходил до полуфинала в Аделаиде-1, а выиграл в четырёх турнирах: в Дохе, Роттердаме, Дубае, Майами. Хорошо бы закрепить всё это победой на US Open. Интересно, что за все шесть встреч Открытого чемпионата США Даниил проигрывал максимум один сет, несмотря на высокий уровень соперников.

Медведев начал с Аттилы Балажа – 3:0 (6:1, 6:1, 6:0) и Кристофера О'Коннелла – 3:1 (6:2, 6:2, 6:7, 6:2). Затем россиянин одержал победы над Себастьяном Баэсом – 3:0 (6:2, 6:2, 7:6) и Алексом де Минором – 3:1 (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). Игра с австралийцем заставила болельщиков понервничать, ведь Даниил уступил первый сет, чем вызвал беспокойство. Однако затем он быстро перехватил преимущество и довёл матч до победы.

Уже в 1/4 финала третью ракетка мира ожидал непростой соперник – Андрей Рублёв. Несмотря на дружественные отношения между россиянами, на корте они всегда показывают упорные и напряжённые матчи. Медведев выиграл всухую по сетам – 3:0 (6:4, 6:3, 6:4). Эта победа была одержана на классе, но правильнее всего её обозначил Андрей: «Сыграл на свой рейтинг».

В 1/2 финала мало кто верил, что Даниил сможет пройти Алькараса – первую ракетку мира. Молодой испанец неоднократно останавливал Медведева, но только не в этот раз. Первый сет получился практически равным, но на тай-брейке россиянин обыграл Карлоса. Второй сет он вообще забрал почти всухую – 6:1, не почувствовав сопротивления теннисиста, которого все считали фаворитом.

Однако затем испанец взял реванш и скрасил своё поражение, отняв один сет со счётом 6:3, но в четвёртом вновь потерпел поражение. Как итог – победа Медведева 3:1 (7:6, 6:1, 3:6, 6:3). После встречи россиянин отметил, что сыграл на 12 из 10, а чтобы обыграть такого теннисиста, как Алькарас, нужно прыгнуть выше головы, и он это сделал.

Новак Джокович стал победителем четырёх турниров в этом сезоне, но на его счету в 2023 году два «Больших шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Всего же за карьеру у серба 23 титула ТБШ, в тот момент, как у Медведева есть всего один, но добытый как раз на US Open.

Путь второй ракетки мира был более простым, особенно на последних стадиях. Начинал Новак с побед над Александром Мюллером – 3:0 (6:0, 6:2, 6:3) и Бернабе Сапата-Миральесом – 3:0 (6:4, 6:1, 6:1). Затем сербский теннисист обыграл соотечественника Ласло Джере в очень упорном матче – 3:2 (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3) и Борну Гойо – 3:0 (6:2, 7:5, 6:4).

В четвертьфинале Джокович без труда одержал победу над американцем Тейлором Фритцем всухую по сетам – 3:0 (6:1, 6:4, 6:4). В полуфинале сетка подарила ему ещё одного представителя из США, Шелтона, которого он также обыграл без лишних проблем – 3:0 (6:3, 6:2, 6:7). Интересно, что после этой победы серб повторил празднование своего соперника Бена, изобразив звонок по телефону. Новак улучшил собственный рекорд по количеству финалов «Большого шлема» — теперь у него таковых 36.

Следует вернуться назад в 2021 год, именно в US Open. Тогда в финале также встретились Новак и Даниил. Даже расклады от экспертов были примерно такими же, как сейчас, но случилось невозможное. Медведев одержал победу над Джоковичем, причём со счётом 3:0 по сетам (6:4, 6:4, 6:4).

Учитывая, как хорошо в этом сезоне россиянин выступает на харде и его воодушевление после победы над первым номером рейтинга, есть смысл поверить в то, что это чудо случится вновь. Попробуем взять победу Даниила за 3.05 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Новак Джокович 10 сентября 2023 года

Как бы ни нравилось сербу соревноваться с молодыми теннисистами на одном уровне, но возраст даёт о себе знать. Новак в последнем матче одержал победу над главной сенсацией Открытого чемпионата США, но был ли Шелтон так силён, как Медведев? Даниил выиграл четыре турнира на харде в этом сезоне, он является победителем US Open — 2021, в финале всухую обыграв как раз Джоковича, а ещё в минувших встречах россиянин победил Рублёва и самого Алькараса, который является раздражителем Новака. Предлагаем поверить в теннисиста из России и поставить на его победу за 3.05 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Медведева с форой (-1.5) по сетам за 1.85.

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