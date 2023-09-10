«Арсенал» — «Химки». Туляки воодушевлены

Недавно Сторожук и его подопечные отметили 100-летний юбилей клуба, а ещё раньше обыграли «Тюмень».

11 сентября состоится матч 9-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Химки». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 2.45. Успех туляков оценивается в 2.81. На ничью дают коэффициент 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Химки» 11 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Арсенал» — «Химки» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Химки» (11.09.2023)

Матч 9-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Химки» пройдёт 11 сентября в Туле. Начало — в 16:30 мск. Для хозяев встреча имеет принципиальное значение — несколько дней назад с размахом прошли торжественные мероприятия в честь грандиозного юбилея.

5 сентября тульский футбол отметил 100-летний юбилей. Клуб устроил по этому поводу грандиозный праздник, а подопечные Александра Сторожука приготовили отличный подарок для болельщиков, одержав первую в сезоне выездную победу.

В 8-м туре «Арсенал» обыграл «Тюмень» со счётом 2:1, но победа досталась команде дорогой ценой. Один за другим выбыли с травмами центральные защитники по ходу матча. К 30-й минуте мышечная травма вывела из игры Померко, а заменивший его Нижегородов и вовсе покинул поле на носилках в середине второго тайма.

Пока нет точной информации о состоянии футболистов. Если они не сумеют восстановиться к матчу с «Химками», то тренерскому штабу красно-жёлтых предстоит ставить на игру резервистов.

В этом сезоне «Арсеналу» не хватает стабильности. По итогу восьми встреч команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, записав в актив 10 очков. Отметим, что победа в Тюмени стала второй в чемпионате для клуба. 7 августа на домашней арене подопечные Сторожука обыграли «Енисей» (2:0).

Если к защите красно-жёлтых претензий нет — хозяева пропустили девять мячей, то к нападению есть. Иначе как катастрофой то, что происходит в атаке у «канониров», не назовёшь. «Арсенал» забил всего семь мячей, что составляет в среднем меньше гола за игру.

Несмотря на усилия тренерского штаба, сказывается уход в межсезонье ветерана Кирилла Панченко. Опытный 33-летний форвард был заводилой атак, а в новом клубе пока забитым голом отметится не сумел. Он перешёл в «Химки» и в понедельник может сыграть с бывшим клубом.

Талалаев не видит Панченко основным форвардом, и тот прочно осел в запасе, не сыграв в сезоне-2023/2024 ни одного полного матча. Может быть, на нападающего оказали негативное влияние методы, которые применяет к своим подопечным главный тренер гостей.

Полузащитник подмосковных «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал в интервью о тренерском подходе Андрея Талалаева. Футболист признал его методы жёсткими и отметил, что на занятиях специалист часто придирается к мелким ошибкам. Может, по этой причине дела у красно-чёрных в чемпионате идут плохо — они занимают 11-е место в таблице.

«Арсенал» и «Химки» провели четыре очных матча. У соперников в активе по одной победе, и дважды встречи завершились ничейным исходом.

Матч очень ждут болельщики, которые вправе рассчитывать на ещё одну победу в честь прошедшего юбилея, но выиграть у «Химок» не так-то просто. В то же время проиграть хозяева не имеют права и выложатся на 100%, чтобы добиться нужного результата. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча, за коэффициент 2.34.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «Химки» 11 сентября 2023 года

Красно-жёлтые не проигрывают на домашней арене. В их активе одна победа и три ничьих. В обороне они действуют без ошибок и пропустили всего один мяч, но и забили соперникам лишь три гола. Вот и поставим на то, что «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.34.